Во время миссии Artemis II астронавт Reid Wiseman сделал уникальный снимок Земли из иллюминатора корабля Orion. Фото было сделано после выполнения маневра выхода на траекторию полета к Луне. Об этом пишет NASA.

Что особенного в этом фото Земли?

На изображении видно сразу несколько редких явлений. В верхней правой и нижней левой частях кадра заметны полярные сияния, а в нижнем правом углу – зодиакальный свет. Он возникает из-за рассеивания солнечного света на частицах космической пыли и обычно почти незаметен с поверхности Земли.

Особенность кадра также в том, что Земля частично затеняет Солнце, создавая эффект космического затмения. Именно сочетание этих факторов делает снимок настолько необычным.

Это первое подобное фото Земли, сделанное с такого расстояния за более 50 лет – со времен программы Apollo program. Новый кадр демонстрирует, как изменились технологии съемки, и одновременно напоминает об исторических полетах на Луну.

Как пишет CNN, Миссия Artemis II предусматривает облет Луны с экипажем без посадки. Полет продлится примерно полторы недели, в течение которого астронавты будут находиться вдали от Земли, выполняя испытания систем корабля и готовясь к следующим этапам программы.

Публикация этого фото подчеркивает возвращение NASA к пилотируемым лунным миссиям и открывает новую страницу в исследовании космоса, где сочетаются современные технологии и опыт предыдущих поколений.

Что известно об исторической лунной миссии Artemis 2?

Миссия Artemis 2 — это первый пилотируемый полёт в рамках современной лунной программы NASA, в котором используются сверхмощная ракета Space Launch System (SLS) и космический корабль Orion. Это первый случай со времен «Аполлона-17» в 1972 году, когда люди покинут пределы Земли, чтобы направиться к Луне.

Основная цель заключается в проверке всех критических систем корабля, включая жизнеобеспечение, связь и навигацию, в реальных условиях глубокого космоса. В отличие от предыдущей беспилотной миссии Artemis 1, на этот раз Orion будет полностью оборудован для пребывания людей, но они не будут высаживаться на поверхность спутника. Вместо этого астронавты облетят Луну и вернутся на Землю. Высадку осуществит миссия Artemis 3.