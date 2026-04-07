Уникальные кадры с Луны: NASA обнародовало фото Земли и затмения

NASA опубликовало первые снимки миссии Artemis II, сделанные во время облета Луны. На фото зафиксированы редкие явления –"закат Земли" и момент, когда Луна закрывает Солнце.

NASA представило первые официальные фото миссии Artemis II, которые уже называют одними из самых впечатляющих за последние десятилетия. Один из ключевых кадров получил название "Earthset" – на нем видно, как Земля постепенно исчезает за горизонтом Луны. Об этом сообщает Dailymail.

Чем эти снимки отличаются от исторических фото?

Этот снимок является прямой отсылкой к культовому фото Earthrise, сделанного во время миссии Apollo 8 в 1968 году. Тогда астронавт Билл Андерс запечатлел, как Земля "восходит" над лунным горизонтом. Новый кадр фактически отражает тот исторический момент – теперь Земля "заходит", что подчеркивает преемственность между программами Apollo и Artemis.

Второй снимок получил название "The Artemis II Eclipse". На нем зафиксирован момент, когда Луна полностью перекрывает Солнце. Благодаря этому видно свечение солнечной короны – явление, которое обычно можно наблюдать лишь во время полного солнечного затмения, но с орбиты Луны оно выглядит особенно масштабно.

Фото NASA/ The Artemis II Eclipse

Эти фото появились вскоре после того, как экипаж миссии совершил облет обратной стороны Луны. Это первый подобный полет людей за более чем 50 лет.

Как пишет Mashable, во время шестичасового маневра корабль отдалился от Земли на более 406 тысяч километров, что превышает показатели программ Apollo и устанавливает новый рекорд для пилотируемых миссий. Астронавты также наблюдали Луну с высоты с высоты более 66 тысяч километров – с этого расстояния она выглядела примерно как баскетбольный мяч, если держать ее на вытянутой руке.

Публикация снимков вызвала активную реакцию в соцсетях. Пользователи называли кадры "невероятными" и "захватывающими", отмечая, что такие изображения заставляют по-новому посмотреть на место человечества во Вселенной.

В частности, фото затмения многие описали как ""абсолютно потрясающее", а снимок Earthset – как один из самых красивых, которые приходилось видеть.