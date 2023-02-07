NASA представило процесс сборки ракет для пилотируемой миссии к Луне

Недавно NASA объявило о процессе сборки компонентов для ракет Space Launch System (SLS), которые будут использованы в пилотируемых месячных миссиях Artemis II, III и IV. Успешный запуск первой ракеты способствовал повышению доверия инженеров к ее системам и доказал, что она может обеспечить безопасность экипажа.

Ракеты SLS, которые будут использованы в миссиях Artemis II и III, будут иметь конфигурацию Block 1 с промежуточной криогенной движущей установкой (ICPS), которая также была использована в первой миссии. Начиная с Artemis IV, его заменят Block 1B, который вместо ICPS будет иметь более мощный разгонный блок (EUS).

Читайте на сайте SpaceX готовится к историческому орбитальному запуску Starship: Маск раскрыл планы компании

Новые мощные ракеты NASA

Главные ступени для ракет собираются компанией Boeing, ведущим партнером NASA в этом проекте, на ее авиационном заводе в Мичуде, штат Новый Орлеан. Основная степень для Artemis II уже находится на завершающей стадии сборки, вскоре она будет оснащена четырьмя двигателями RS-25 и отправлена в Космический центр им. Кеннеди во Флориде. Продолжается подготовка к сборке и оснащению главной ступени для Artemis III, двигательная секция которой была доставлена в Центр Кеннеди в декабре прошлого года.

NASA работает над сборкой ракет SLS

Следует отметить, что NASA и ее партнер Boeing достигают стабильного прогресса в сборке ракет SLS, которые будут играть решающую роль в будущих миссиях Artemis. Успешный запуск первой ракеты SLS еще больше укрепил доверие к ее системам и проложил путь к предстоящим миссиям на Луну.