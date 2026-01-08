Одному из астронавтов МКС требуется эвакуация на Землю из-за болезни: выход в космос сорван

NASA отложило запланированный выход в открытый космос из-за медицинской проблемы, которая возникла у одного из членов экипажа Международной космической станции. Американское космическое агентство подтвердило, что состояние астронавта стабильное, однако рассматривает возможность досрочного завершения миссии Crew-11 и возвращения всех четырех членов экипажа на Землю раньше запланированного срока.

Что произошло на Международной космической станции?

В среду, 7 января, возникла медицинская ситуация с одним из семи членов экипажа МКС, которые сейчас находятся на орбите. NASA объявило о переносе выхода в открытый космос, который должен был состояться утром в четверг, 8 января. Космическое агентство отказалось разглашать личность пострадавшего астронавта и детали его состояния, ссылаясь на правила конфиденциальности медицинской информации, пишет 24 Канал.

Смотрите также Когда выйдут на орбиту первые коммерческие космические станции

Известно, что выход в космос должны были осуществить американские астронавты Зена Кардман и Майк Финке, пишет Ars Technica. Они планировали провести шесть с половиной часов вне станции, устанавливая модификационный комплект и прокладывая кабели для будущих солнечных панелей, которые будут разворачиваться позже в этом году.

Тем временем японский астронавт Кимия Юи должен был помогать им одевать скафандры перед выходом. В среду после обеда Юи связался с центром управления полетами в Хьюстоне и попросил медицинскую консультацию с полетным хирургом. NASA регулярно проводит такие сеансы связи с астронавтами на МКС, однако разговоры происходят по частным каналам и недоступны для публичного прослушивания.



В центре этого фото астронавт JAXA Кимия Юи помогает астронавтам NASA Зене Кардман (слева) и Майку Финку (справа) во время проверки скафандров в шлюзовой камере Международной космической станции / Фото NASA

Поздно вечером в среду NASA опубликовало сообщение, которое свидетельствовало о серьезности ситуации. Агентство подтвердило, что медицинская проблема касается только одного члена экипажа. Его состояние стабильное, но руководство рассматривает возможность досрочного возвращения пострадавшего на корабле SpaceX Crew Dragon.

Космический корабль Dragon, пристыкован к МКС, стартовал 1 августа 2025 года с астронавтами NASA Зеной Кардман и Майком Финке, японским астронавтом Кимией Юи и российским космонавтом Олегом Платоновым. Эта миссия под названием Crew-11 должна была завершиться отстыковкой и возвращением на Землю примерно 20 февраля.



Астронавт Зена Кардман командует экипажем из четырех человек / Фото NASA

NASA заявило, что безопасное выполнение миссий является наивысшим приоритетом, и агентство активно оценивает все варианты, включая возможность досрочного завершения миссии Crew-11. Космическое агентство отметило, что именно для таких ситуаций оно и его партнеры проводят тренировки и готовятся к безопасному выполнению операций. Дополнительную информацию обещают предоставить в течение следующих 24 часов.

Само рассмотрение NASA вопрос о досрочном возвращении миссии Crew-11 на Землю свидетельствует о том, что член экипажа с медицинской проблемой является одним из четырех, кто стартовал на корабле Crew Dragon в августе.

Если миссия Crew-11 вернется на Землю досрочно, космический корабль Dragon доставит домой всех четырех членов экипажа. Скорее всего, корабль осуществит вход в атмосферу и приводнение в Тихом океане. Судно SpaceX для перевозки экипажа, базирующееся в Южной Калифорнии, подберет их и доставит на материк.

Кто останется на МКС и что будет дальше?

Преждевременный отлет с МКС оставит на станции астронавта NASA Криса Уильямса и двух российских космонавтов, которые прибыли на космическую станцию в ноябре на российском корабле "Союз". Уильямс, Сергей Куд-Сверчков и Сергей Микаев имеют собственную спасательную лодку в виде космического корабля "Союз".

Следующая американская миссия экипажа запланирована к старту не ранее 15 февраля, когда другой космический корабль SpaceX Dragon направляется к МКС с новым экипажем из четырех человек. Они должны будут оставаться на орбите до конца этого года.

Медицинская эвакуация

NASA никогда ранее не приказывало провести эвакуацию из космоса по медицинским причинам, но такая возможность всегда существовала на Международной космической станции со спасательными лодками, готовыми к активации в любой момент.

Отложение выхода в открытый космос из-за медицинской проблемы является редким, но не беспрецедентным явлением. Последний раз это произошло в 2021 году, когда астронавт не смог выполнить выход из-за защемления нерва.

Смотрите также Рождество на орбите: экипаж МКС показал праздничный декор и передал поздравления из космоса

Упущенная возможность

Это должен был быть первый выход в открытый космос от МКС за восемь месяцев. Как пишет Digital Trends, NASA планирует второй выход на 15 января, хотя пока непонятно, повлияет ли отложение первого на сроки второго. Агентство еще не объявило имена двух астронавтов, которые будут участвовать во втором выходе.

Для 58-летнего Финке это должен был быть десятый выход в космос за его длительную космическую карьеру, а для 38-летней Кардман – первый, поскольку она впервые прибыла на орбиту в августе 2025 года. Когда выходы в космос все же состоятся, NASA будет транслировать оба события в прямом эфире на NASA+, Amazon Prime и YouTube-канале агентства.