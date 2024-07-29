Бывший ученый NASA собирается доказать, что мы живем в симуляции

Бывший физик NASA Томас Кэмпбелл инициировал новаторский эксперимент, чтобы определить, является ли наша вселенная на самом деле компьютерной симуляцией, черпая вдохновение из теорий, популяризированных в фильмах вроде "Матрицы".

Поиски симулированной реальности

Может ли наше существование ограничиваться симулированной реальностью, а не физической вселенной, в которую мы привыкли верить? Эту увлекательную теорию можно было заметить в блокбастере 1999 года "Матрица", а теперь ее попытаются проверить экспериментально.

Читайте на сайте Это меняет все: ученые шокированы открытием "темного кислорода", что мог сыграть роль в зарождении жизни

Кэмпбелл разработал серию экспериментов, изложенных в статье 2017 года в Международном журнале квантовых основ, направленных на выявление того, работает ли наш мир, как видеоигра. Ученые из Калифорнийского государственного политехнического университета (CalPoly) начали первый из этих экспериментов, чтобы проверить провокационную гипотезу Кэмпбелла.

Чтобы поддержать эти усилия, Кэмпбелл основал некоммерческую организацию Центр объединения науки и сознания (CUSAC). Согласно пресс-релизу CUSAC, эксперименты, как ожидается, "предоставят убедительные научные доказательства того, что мы живем в виртуальной реальности, смоделированной компьютером".

Гипотеза симуляции

Центральное место в экспериментах Кэмпбелла занимает новый взгляд на эксперимент с двойной щелью – классическую физическую демонстрацию, которая показывает, как свет может вести себя и как волны, и как частицы.

Кэмпбелл считает, что если устранить наблюдателя из этих экспериментов, то записанная информация может вообще никогда не существовать. Это бросает вызов современному понятию квантовой физики о запутанности, которое предполагает связь между частицами на расстоянии.

По сути, теория Кэмпбелла утверждает, что без игрока вселенной не существует, подобно видеоигре. Это, по его мнению, продемонстрировало бы, что вселенная является полностью "партисипативной".

Если эксперименты Кэмпбелла докажут, что человечество находится в ловушке виртуальной реальности, это может в корне изменить наше понимание Вселенной. Кэмпбелл считает, что эти эксперименты могут "бросить вызов традиционному пониманию реальности и раскрыть глубокие связи между сознанием и космосом".

Не совсем забытое и не такое уж и старое

Гипотеза симуляции не является новой концепцией. В 2003 году шведский философ Ник Бостром опубликовал статью под названием "Живете ли вы в компьютерной симуляции?".

Бостром предположил, что если человечество технологически будет развиваться, то в конце концов мы сможем создать симуляции наших предков. Со временем эти смоделированные существа могли бы создавать собственные симуляции, что привело бы к реальности, в которой большинство умов существуют в симуляциях.

Смотрите также Крупнейший в мире термоядерный реактор ITER наконец завершен, но есть проблема

Гипотеза Кэмпбелла отличается от "симуляции предков" Бострома, предполагая, что наше "сознание не является продуктом симуляции – оно является фундаментальным для реальности".