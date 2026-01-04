Как настроить личность ChatGPT под ваши потребности: собственный тон, стиль и настроение

OpenAI представила новые настройки личности для ChatGPT, которые позволяют пользователям регулировать теплоту и энтузиазм бота во время разговора. Обновление вышло вместе с долгожданной функцией закрепления чатов, инструментами для работы с электронной почтой и улучшениями браузера Atlas. Теперь можно выбрать один из семи вариантов стиля общения или оставить стандартный режим.

Как настроить стиль ответов ChatGPT?

Новые инструменты персонализации позволяют точнее контролировать поведение чат-бота. Пользователи могут настроить уровень теплоты и энтузиазма, выбрав вариант "больше", "меньше" или "по умолчанию". Также можно изменить способ организации ответов, например, как часто бот будет использовать списки, и количество эмодзи в сообщениях. В то же время полностью убрать эмодзи пока невозможно, пишет 24 Канал.

Смотрите также Вам это навредит: 7 вопросов, которые запрещено ставить ChatGPT

Чтобы получить доступ к этим настройкам, нажмите на имя вашего аккаунта или аватар внизу слева. Выберите "Персонализация". В блоке "Базовый стиль и тон" выберите нужное из выпадающего меню. Доступны семь различных вариантов личности:

Professional (Профессиональный) использует формальный язык и профессиональные формулировки для рабочего общения.

Friendly (Приветливый) предлагает теплый и разговорный стиль с легким юмором, помогая принимать решения.

Candid (Откровенный) предоставляет прямой и честный ответ с четкими советами.

Quirky (Чудаковатый) использует игровой тон, шутки и неожиданные идеи для исследования вопросов.

Efficient (Эффективный) выдает сжатые и прямые ответы без лишних слов.

Nerdy (Зануда/Заучка) предлагает объяснения с энтузиазмом и глубоким контекстом.

Cynical (Циничный) отвечает саркастично и резко, но все равно дает практические советы.

Выбранная личность работает вместе с сохраненными воспоминаниями и пользовательскими инструкциями. Если сохраненные настройки противоречат стилю выбранной личности, они могут изменить или уменьшить ее видимые черты.

Настройки не влияют на способности бота или правила безопасности – они только определяют стиль коммуникации. При создании специального контента, например электронных писем, кода или резюме, ChatGPT будет подстраиваться под конкретный запрос, а не под выбранную личность.



Настройка тона ответов в ChatGPT / Скриншот 24 Канала

Еще больше настроек

Чуть ниже можно увидеть еще несколько настроек, в частности характеристики, которые дополняют базовый стиль и тон. Здесь доступны такие параметры, как "Теплый", "Захваченный", "Заголовки и списки" и "Эмодзи". Регулируйте их по желанию. Например, если вы поставите "Больше" в блоке "Заголовки и списки", то ИИ будет стараться разбивать свои ответы на большее количество подзаголовков и подтем, строить списки с перечисленными пунктами информации и тому подобное.

Наконец, вы можете задать свои собственные текстовые инструкции в следующем блоке ниже, если нужных вам не нашлось в списках.