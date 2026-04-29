Окаменелости неандертальцев в Польше раскрывают целую сеть родственных связей по всей Европе

Глубоко в пещере Конюшня на территории современной Польши исследователи наткнулись на археологическое сокровище, заставившее пересмотреть роль Центрально-Восточной Европы в эволюции человека. Обнаруженные останки не только рассказывают о жизни отдельной группы, но и указывают на существование сложной социальной сети.

Как восемь зубов изменили научные представления о расселении древних людей?

Долгое время считалось, что Центрально-Восточная Европа была лишь периферийной зоной в истории неандертальцев. Однако новое исследование опровергает этот тезис, демонстрируя, что на самом деле регион являлся ключевым узлом в разветвленной сети популяций, пишет SciTechDaily.

Международная группа ученых проанализировала восемь зубов, найденных в пещере Конюшня, расположенная на высоте 359 метров над уровнем моря в Краковско-Ченстоховской возвышенности. Благодаря передовым методам секвенирования митохондриальной ДНК удалось идентифицировать по меньшей мере семь человек., обитавших в этой местности примерно 100 000 лет назад. Результаты открытия опубликовали в журнале Current Biology.

Этот вывод чрезвычайно редок для палеоантропологии., ведь обычно генетические данные получают из единичных находок, разбросанных во времени и пространстве. В пещере Конюшня исследователи увидели сплоченную группу, где три человека– двое детей и один взрослый– имели идентичную митохондриальную ДНК.

Это свидетельствует об их принадлежности к одной материнской линии и указывает на тесные родственные связи внутри сообщества. Такой уровень детализации позволяет перейти от изучения изолированных фрагментов к реконструкции реальных социальных структур древнего прошлого.



3D-рендеринги зубов неандертальца из пещеры Конюшня в Польше / Фото Институт эволюционной антропологии имени Макса Планка

Когда и как они жили?

Молекулярная датировка позволила установить, что эти люди жили в период морской изотопной стадии., примерно 119 700– 92498 лет назад. Это делает находку старейшей генетической группой неандертальцев, обнаруженной в Центральной Европе.

Анализ ДНК показал, что их линия была очень распространенной: похожие генетические подписи находили у неандертальцев на Пиренейском полуострове, на юго-востоке Франции и даже на Северном Кавказе.

Такая широкая география указывает на высокую мобильность древних популяций и трансконтинентальных маршрутов задолго до появления современного человека в Европе.



Пещера Конюшня в Польше, где исследователи проанализировали древнюю ДНК из зубов неандертальцев / Фото Польский геологический институт

Археологический контекст находок тоже впечатляет. Вместе с зубами ученые обнаружили каменные орудия труда., характерны для микокского технокомплекса, в частности, асимметричные двусторонние ножи. Эти инструменты использовались неандертальцами для адаптации к суровым условиям степи и тундры.

Интересно, что подобные технологические традиции прослеживаются от Балкан до Северной Европы., что подтверждает теорию об активном обмене знаниями и движениями групп между разными регионами, пишет Indian Defence Review.

Следы ведут во Францию

Отдельное внимание исследователи уделили сравнению польских находок с известным французским неандертальцем по имени Торин. Раньше считалось, что он жил около 50 000 лет назад, но его генетическая близость к группе из Стайни заставила учёных усомниться в точности радиоуглеродной датировки для столь древних образцов.

Команда Андреа Пичина подчеркивает, что когда результаты анализов приближаются к пределу возможностей метода, следует больше доверять молекулярной датировке, часто указывает на значительно более солидный возраст находок.

Это чрезвычайный результат, поскольку впервые нам удалось исследовать небольшую группу не менее семи неандертальцев из Центрально-Восточной Европы., живших примерно 100 000 лет назад. В большинстве случаев генетические данные о неандертальцах исходят от отдельных окаменелостей или от остатков., разбросанных по разным местам и периодам. Зато в Стайне удалось реконструировать небольшую группу лиц, что впервые позволило получить целостную генетическую картину неандертальцев в этой части Европы,

– говорит Пичин, профессор Болонского университета и координатор исследования.

Для проведения анализа ученые использовали скудные порции зубного порошка весом от 8 до 29, 8 миллиграммов. Лабораторные исследования проходили в стерильных условиях Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге. Несмотря на сложную стратиграфию пещеры, где слои почвы перемешивались из-за морозной активности на протяжении тысячелетий, генетический анализ стал надежным якорем для определения хронологии сайта.

Результаты исследования не только проливают свет на семейные связи неандертальцев., но и закрепляют за Польшей статус стратегически важного региона для понимания демографической истории человечества.

Что мы вообще знаем о неандертальцах в Европе?

Неандертальцы (Homo neanderthalensis) были настоящими хозяевами Европы на протяжении сотен тысяч лет, адаптировавшись к ее суровому климату задолго до появления там современного человека, пишет Крестьяны из природной истории музея.

Неандертальцы населяли огромные территории.

Западная и Центральная Европа– Основной ареал. Самые известные находки из Германии (долина Неандерталь), Франции, Бельгия и Испания.

Они доходили до Уэльса на западе, Гибралтар на юге и Алтайских гор в Сибири на востоке.

В Украине неандертальцы тоже оставили свой след. Известны их стоянки в пещере Киик-Коба (Крым), в гроте Прийма-1 (Львовская область) и поселение Молодово I (Черновицкая область).

Предки неандертальцев появились в Европе еще около 400 тысяч– 500 тысяч лет назад. Они властвовали на континенте до появления Homo sapiens. Большинство ученых сходятся на том, что неандертальцы окончательно исчезли как отдельный вид примерно 40 000 лет назад, указано на сайте Смитсоновского института. Считается, что одной из последних территорий, где они жили, был Гибралтар (пещера Горама), где они могли задержаться до 28 000– 33 000 лет назад, хотя эти даты являются предметом дискуссий.