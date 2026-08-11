В Румынии обнаружены первые свидетельства использования костяных орудий неандертальцами

В пещере в Карпатах археологи обнаружили десятки костей со следами обработки и использования. Эта находка восполняет важный пробел в истории неандертальцев и заставляет по-новому оценить их технологические навыки.

Исследователи обнаружили первые убедительные доказательства использования костяных орудий неандертальцами на территории современной Румынии. Находка была сделана в пещере Abri 122/1200, расположенной в глубоком ущелье Виргиш в Карпатах. Об этом пишет Phys.

Что скрывали тысячи мелких костей?

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Quaternary Science. Они показывают, что неандертальцы, жившие в этом месте в период примерно от 230 000 до 60 000 лет назад, использовали не только камни, но и кости для изготовления простых инструментов.

Это важное открытие для археологии региона. Следы использования костяных орудий неандертальцами находили на огромной территории – от Алтайских гор до атлантического побережья Европы. Однако Карпатский регион долгое время оставался своеобразным белым пятном на этой карте.

Теперь исследователи полагают, что проблема могла заключаться не в отсутствии таких орудий, а в том, что их просто не замечали. "Я не хочу чрезмерно критиковать методы, которые археологи использовали в прошлом, – сказал Стефан Василе, преподаватель Бухарестского университета. – Но часто находили только более крупные или более целые кости".

Небольшие обломки могли оставаться незамеченными во время раскопок. В то же время именно на них нередко сохраняются характерные следы использования.

Как исследователи определили назначение костей?

Abri 122/1200 – пещера среднего палеолита, которую люди заселяли в течение очень длительного периода. В ходе раскопок здесь уже находили каменные орудия, а также свидетельства охоты на больших животных, среди которых были шерстистые носороги и бизоны.

В частности, археологи исследовали материалы, полученные в ходе раскопок 2014 года, которые проводили Мариан Косак и Георге Муреторяну из Университета Вэля в Тирговиште.

Несмотря на многолетние исследования пещеры, ранее там не находили орудий, которые можно было бы однозначно связать с использованием костей неандертальцами. Всего они проанализировали более 10 000 костей. Исследователи искали под микроскопом характерные признаки механического воздействия – мелкие царапины, закругленные края, потертости и блестящие отполированные участки.

Такие следы могут свидетельствовать о том, что кость использовали в качестве инструмента для работы с другим материалом.

Чтобы убедиться в правильности интерпретации, ученые изготовили собственные костяные орудия. Они воспроизводили предполагаемые действия неандертальцев, после чего изучали следы, оставшиеся на современных экспериментальных инструментах.

Сравнение позволило отличить естественные повреждения костей от следов, которые могли возникнуть в результате целенаправленного использования.

Почему неандертальцы использовали костяные инструменты?

Из более чем 10 000 исследованных фрагментов 83 кости имели однозначные признаки воздействия человека.

Исследователи распределили их по функциям. Часть орудий использовалась для заточки каменных инструментов, другие могли применяться при обработке кожи или растений.

Еще одна категория имела клиновидную форму. Такие инструменты могли использоваться для раскалывания или разделения материалов.

Некоторые орудия сочетали в себе несколько функций. Кроме того, археологи обнаружили два фрагмента, которые, судя по следам ударов, использовались в качестве своеобразных молотков.

На отдельных костях исследователи зафиксировали порезы, следы ударов и потертые края. Сочетание этих признаков позволяет говорить не просто о случайном повреждении костей, а об их практическом использовании.

Находка также дает представление о характере технологий неандертальцев. Судя по всему, они не всегда изготавливали специальные инструменты заранее. Часто они использовали доступный материал тогда, когда возникала конкретная необходимость. В исследовании такие орудия называют ситуативными. Неандерталец мог взять подходящий обломок кости, использовать его для определенной работы, а после этого просто оставить.

Таке поведение свидетельствует о практическом подходе к изготовлению инструментов – важно было быстро получить нужный результат, а не создать сложный предмет, который можно было бы использовать много раз.

Для археологов это также означает, что подобные орудия значительно легче упустить во время раскопок, особенно если внимание сосредоточено на больших и хорошо сохранившихся артефактах.

Неандертальцы могли быть изобретательнее, чем считалось

Стефан Василе считает, что найденные инструменты являются еще одним аргументом в пользу более сложного поведения неандертальцев.

"Использование неандертальцами костяных орудий, в частности небольших, для выполнения более широкого спектра действий является доказательством их изобретательности и творческого подхода, а также сложности процессов мышления неандертальцев, в которую многим людям до сих пор трудно поверить", – отметил исследователь.

Долгое время неандертальцев считали менее развитыми по сравнению с современными людьми. Однако археологические открытия последних десятилетий постепенно меняют эту картину.

Использование костей в качестве инструментов само по себе не является абсолютно новым открытием для науки. Подобные артефакты уже находили в различных частях ареала обитания неандертальцев. Важность румынской находки заключается в том, что она восполняет региональный пробел и демонстрирует распространение этой технологической практики в Карпатах. Василе описал такие находки как часть гораздо более длительной истории эволюции человека, процитировав писателя Терри Пратчетта и его образ момента, "когда падающий ангел встречается с восходящей обезьяной".

Найдут ли в пещере самих неандертальцев?

Следующей большой целью исследователей является поиск останков неандертальцев.

Несмотря на многолетние раскопки в Abri 122/1200, человеческие останки, которые можно было бы напрямую связать с неандертальцами, до сих пор не найдены.

Теперь команда планирует искать не только кости, но и генетические следы древних людей. Исследователи анализируют грунт в пещере на наличие ДНК неандертальцев, а найденные костные фрагменты отправляют на дополнительные исследования. Задача непростая, поскольку материала чрезвычайно много, а нужная находка может быть очень маленькой.

"С таким количеством фрагментов это похоже на поиск иголки в стоге сена", – признал Василе.

Однако исследователи надеются, что дальнейший анализ в конечном итоге позволит найти непосредственные доказательства присутствия неандертальцев в пещере. Если им удастся обнаружить их останки или ДНК, это позволит связать найденные инструменты уже не только с археологическим контекстом, но и непосредственно с их создателями.

Исследование опубликовано в Journal of Quaternary Science. Оно стало первым подтверждением использования неандертальцами костяных орудий на территории современной Румынии и одновременно показало, сколько информации о технологиях древних людей может скрываться среди мельчайших фрагментов археологических находок.