Netflix запустил бюджетный тариф с рекламой: сколько стоит

Потоковый сервис Netflix запустил базовый тариф с рекламой, позволяющий сэкономить деньги на подписке. Пока он доступен только в нескольких странах.

Пользователи нового тарифа получат доступ ко всей библиотеке шоу Netflix, кроме нескольких фильмов и телешоу, закрытых "из-за лицензионных ограничений, над которыми мы работаем", говорит главный операционный директор Грег Питерс в блоге. Плохой новостью является то, что для таких подписчиков максимальное доступное качество будет ограничено 720p.

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Детали нового тарифа

Каждая рекламная вставка в новом тарифе будет длиться от 15 до 30 секунд и будет размещаться до и во время показа контента. Партнером по продажам рекламы выступает Microsoft.

Пользователю будут показывать в среднем от четырех до пяти минут рекламы в час.

В Netflix отмечают, что специалисты по маркировке контента нашли самые естественные и нераздражающие моменты в различных шоу и фильмах для вставки рекламных объявлений.

Не весь контент будет прерываться рекламными вставками. Например, большие полнометражные релизы будут ограничиваться только одной рекламой.

Вы сможете поставить рекламу на паузу.

В настоящее время тариф запустился в Канаде, Мексике, США, Великобритании, Австралии, Бразилии, Франции, Германии, Италии, Японии и Южной Корее. С 10 ноября также будет доступен в Испании. О доступности в Украине пока ничего не известно.

Цена такого варианта подписки – 6,99 доллара в месяц пользования.



Цены на новый тариф от Netflix в разных странах / Фото Netflix

Стоит отметить, что Netflix долгое время противился рекламе на своем сервисе, однако значительное падение количества пользователей и, как следствие, доходов, заставило искать новые пути привлечения средств. Так было решено предложить более дешевый тариф, поскольку многие пользователи недовольны именно ценой подписки.