Netflix готовит запуск пяти новых многопользовательских party-игр, которые можно будет запускать прямо на телевизорах через приложение сервиса. В подборку войдут Lego Party!, Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp и Party Crashers – социальная игра в стиле Among Us. Релиз ожидается к зимним праздникам.

Стриминговый гигант Netflix расширяет свои эксперименты с интерактивным контентом и впервые переносит игры на большие экраны. Начиная с этого праздничного сезона, пользователи смогут играть в пять новых многопользовательских развлечений прямо с телевизора, не выходя из приложения Netflix. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный блог Netflix.

Что известно о новых играх Netflix для телевизоров

Игровая подборка выглядит достаточно разнообразно. В нее входит Lego Party!, недавно вышедшая на Nintendo Switch по цене около $40, но теперь станет бесплатной для подписчиков. Также в списке – Boggle Party, где нужно составлять анаграммы на скорость, и Pictionary: Game Night, адаптация классической игры в рисование. Tetris Time Warp добавит ностальгии поклонникам культовой головоломки.

Наибольший интерес вызывает Party Crashers: Fool Your Friends – социальная игра, где нужно выявить “лишнего” среди друзей. По концепции она напоминает популярную Among Us и ориентирована на совместную игру компанией.

Как сообщает TechRadar, управлять играми можно будет с помощью Netflix Game Controller App, который превращает смартфон в контроллер. Пользователи iOS смогут загрузить его с App Store, а владельцы Android должны воспользоваться официальным приложением Netflix, после чего отсканировать QR-код на телевизоре. Это нужно делать перед каждым запуском игры.

Игры будут доступны в рамках обычной подписки Netflix – без дополнительной оплаты. Хотя точную дату релиза компания не назвала, ожидается, что запуск состоится к зимним праздникам. В компании намекнули, что это лишь начало новой серии интерактивных развлечений: “Это только старт – впереди еще больше новостей, игр и совместного досуга на Netflix”.

