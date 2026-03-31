На Марсе нашли неожиданный металл, который мог сделать возможным древнюю жизнь

В долине Neretva Vallis на Марсе обнаружены залежи никеля, концентрация которых превышает все предыдущие показатели для коренных пород планеты. Это открытие, сделанное марсоходом Perseverance, заставляет исследователей пересмотреть химическую историю региона и потенциальные условия для возникновения там живых организмов.

Какие тайны скрывает находка в кратере Езеро?

Миссия марсохода Perseverance, которая началась в феврале 2021 года в кратере Езеро, достигла важного этапа при исследовании древнего речного русла под названием Neretva Vallis. Этот канал когда-то транспортировал воду в озеро, заполнявшее кратер диаметром 45 километров, отмечает коллектив исследователей в своем отчете в Nature Communications.

В 2024 году аппарат наткнулся на уникальные светлые коренные породы в локации Bright Angel и конгломераты в зоне Masonic Temple. Именно здесь инструмент SuperCam зафиксировал аномально высокий уровень никеля, который в некоторых образцах, в частности в однородной мелкозернистой смеси породы Dragon Creek, достигал 1,1 процента по весу. Это самый высокий показатель, когда-либо обнаруженный в коренных породах Марса Марса.

Никель обычно мигрирует в ядро планеты во время ее формирования, поэтому на поверхности Земли и Марса он встречается преимущественно как микроэлемент. Хотя ранее этот металл находили в обломках железо-никелевых метеоритов, новая находка касается именно осадочных пород, а не метеоритов, что указывает на сложные процессы их формирования и дальнейшего изменения под воздействием воды.

Что никель говорит о прошлом Марса?

Ученые из Университета Пердью отмечают, что такие концентрации накладывают уникальные ограничения на геологическую историю региона. В частности, никель в Neretva Vallis тесно связан с сульфидами железа, такими как пирит и грейгит, а также с продуктами их выветривания, пишет ScienceAlert.

Используя инструмент PIXL для создания элементных карт микроскопического масштаба, исследователи выяснили, что никель сосредоточен в темных доменах сульфидов железа размером от 1 до 1,5 миллиметра. Геохимия и морфология этих соединений напоминают земной пирит, найденный в осадочных породах архейского и палеопротерозойского периодов.

На Земле такие минералы легко разрушаются в среде, богатой кислородом, поэтому их присутствие в древних породах свидетельствует о том, что ранняя атмосфера Марса, вероятно, была очень бедной кислородом. Кроме того, наличие никеля рядом с органическим углеродом и восстановленной серой, обнаруженными другими приборами марсохода ранее, дает основания считать этот металл биодоступным.

Для земной биологии никель является критически важным элементом. Он входит в состав ферментов многих бактерий и метаногенных археев, в частности тех, что используют путь Вуда – Люнгдаля для фиксации углерода и генерации энергии. Это один из древнейших метаболических путей, который, предположительно, существовал еще у общего предка всего живого на Земле более 4 миллиардов лет назад.

Хотя ученые не утверждают, что нашли непосредственные доказательства жизни, они отмечают, что все необходимые ингредиенты для него присутствовали на древнем Марсе.

Вопрос происхождения

Происхождение этого металла остается предметом дискуссий:

Одной из версий является попадание метеоритной пыли в толщу воды во время отложения илов.

Другой сценарий предполагает интенсивное химическое выветривание ультрамафических пород, доминирующих в водосборе кратера Езеро. Вода могла растворять никель и перераспределять его, о чем свидетельствует обнаружение металла в жилах сульфата кальция и магния, которые пересекают основную породу. Эти жилы указывают на несколько этапов активности минерализованных флюидов уже после затвердевания осадков.

Особый интерес вызывает тот факт, что породы Neretva Vallis могут быть моложе других частей кратера, что расширяет временные рамки потенциальной обитаемости планеты.

Дальнейшие исследования образца Sapphire Canyon, собранного в этой зоне для будущей доставки на Землю, помогут окончательно установить источник никеля через измерения изотопов серы и микронное химическое картирование.