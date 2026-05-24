Пентагон рассекретил новые материалы об НЛО и аномальных явлениях

Пентагон обнародовал вторую партию видео и документов о неидентифицированных воздушных явлениях. Они годами оставались малоизвестными или засекреченными.

Новые материалы содержат записи загадочных объектов над Персидским заливом, Сирией и Ираном, а также свидетельства военных и астронавтов NASA. Об этом сообщает The Guardian.

Что было в архивах США о загадочных объектах в небе?

Министерство обороны США опубликовало вторую часть архивных материалов о неидентифицированных воздушных явлениях, которые в США официально называют UAP. В новый релиз вошли 50 видео и документов, среди которых – записи с военных платформ, свидетельства гражданских лиц, пилотов и даже астронавтов NASA.

Одно из самых обсуждаемых видео было снято в 2019 году над Персидским заливом. На кадрах, сделанных инфракрасным датчиком американской военной платформы, видно три неизвестных объекта, которые летят в строю.

Еще одна запись 2022 года демонстрирует группу из четырех объектов у побережья Ирана. Также Пентагон обнародовал видео, снятое над Сирией в 2021 году. На нем зафиксирован объект, который резко ускоряется и исчезает из поля зрения на скорости, напоминающей сцены из научно-фантастических фильмов.

В части материалов содержатся архивы NASA. В частности, обнародовали запись переговоров астронавта Уолли Ширры во время миссии Mercury-Atlas 8 в 1962 году. Он сообщал диспетчерам о "маленьких белых объектах", которые якобы двигались рядом с капсулой.

В самом Пентагоне отметили, что общественность "в конце концов может составить собственное мнение относительно информации, содержащейся в этих файлах". В то же время в ведомстве отметили, что не имеют подтверждений внеземного происхождения ни одного из объектов.

Астрофизик Нил деГрасс Тайсон также скептически оценил новый релиз.

В истории науки правильным объяснением никогда не были магия или инопланетяне,

– заявил он на своем YouTube-канале StarTalk.

По словам Тайсона, большинство подобных явлений, вероятно, имеют рациональное объяснение, а включение материалов NASA в архивы об НЛО "может вводить в заблуждение".

Пентагон уже сообщил, что работает над третьей волной публикаций файлов UAP, которую планируют представить в ближайшее время.

Действительно ли НЛО видели и в Украине?

В мае 2026 года тема НЛО снова оказалась в центре внимания сразу в двух странах – Украине и США, но в совершенно разных контекстах. В Украине неизвестные объекты в небе рассматривают прежде всего как потенциальную военную угрозу, тогда как в США власти взялись за масштабное рассекречивание архивов о неидентифицированных аномальных явлениях.

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов "Флеш" обнародовал видео загадочного объекта, который украинские военные зафиксировали еще в 2023 году, и объяснил, что подобные случаи изучают на уровне Главного управления разведки. По его словам, в Украине существует специальная система сбора данных о непонятных воздушных объектах, ведь за ними могут стоять новые разработки России или неизвестные типы беспилотников.

В то же время источники, связанные с противовоздушной обороной, призывают не романтизировать тему НЛО и объясняют, что большинство таких случаев имеют вполне земное происхождение.

В США администрация Дональда Трампа открыла доступ к сотням ранее засекреченных файлов Пентагона о UAP – так официально называют НЛО. Среди обнародованных материалов – свидетельства военных пилотов, астронавтов NASA, видео загадочных объектов над Сирией, Персидским заливом и Казахстаном, а также архивы миссий "Аполлон".

Несмотря на резонанс, американские ученые и представители Пентагона отмечают: ни один из документов не подтверждает существование внеземной жизни, а большинство аномалий могут иметь техническое или естественное объяснение.