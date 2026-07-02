Nothing официально представила Phone (4b) в роскошном лимитированном цвете

Бренд Nothing интригует поклонников новым смартфоном Phone (4b), который получит не только рекордную для компании батарею, но и лимитированную версию в матовом красном цвете. Новинка, созданная в партнерстве с крикетной командой RCB, обещает стать настоящим хитом среди ценителей стильных и доступных гаджетов.

Откуда взялась линейка "b"?

Новая серия "b" появилась в связи с внутренними изменениями в компании. Изначально за этот ультрабюджетный сегмент должен был отвечать суббренд CMF. Однако планы по выпуску CMF Phone 2 Pro пришлось отменить из-за резкого подорожания компонентов, в частности оперативной памяти, напоминает 24 Канал.

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Соучредитель Nothing Акис Евангелидис отметил, что выпуск CMF Phone 2 Pro с запланированными характеристиками ощутимо повысил бы его цену, что выходило за пределы целевого сегмента бренда. Поэтому все наработки передали основному бренду Nothing, что и заложило основу для будущего Phone (4b).

Красный матовый дизайн и фирменный стиль

Как сообщает портал Gizmochina, накануне релиза компания официально анонсировала специальную версию Phone (4b) – RCB Edition. Это устройство было создано в партнерстве с популярной крикетной командой Royal Challengers Bengaluru (RCB), спонсором которой выступает Nothing.

В тизере от Nothing India в инстаграме показано, как игроки RCB выбирают матовое красное покрытие. Это кардинальный отход от привычного прозрачного стиля бренда. Новый цвет идеально соответствует цветам команды.

Лимитированная версия будет украшена логотипами команды на задней панели, специальными темами оформления и уникальной коробкой.



Новый цвет Nothing Phone (4b) / Коллаж Beebom / Фото Nothing

Наряду с версией RCB, стандартный Nothing Phone (4b) поступит в продажу в классических черном, белом и ярком синем цветах. Базовая модель сохранит фирменную прозрачную заднюю панель и интерфейс Glyph.

Смартфон также получит двойную камеру в верхнем левом углу и характерный красный индикатор записи видео.

Какие технические характеристики получит новинка?

Смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 6 Gen 4 (Qualcomm SM6650) с графическим чипом Adreno 810. Устройство уже прошло тестирование в бенчмарке Geekbench под номером модели A009P. В одноядерном тесте новинка набрала 1088 баллов, а в многоядерном – 3155 баллов.

Основные характеристики смартфона:

Экран: большой 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, обеспечивающий глубокий черный цвет и плавную анимацию.

большой 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, обеспечивающий глубокий черный цвет и плавную анимацию. Память: 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ или 256 ГБ.

8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ или 256 ГБ. Камеры: двойная основная камера с 50-мегапиксельным главным сенсором с оптической стабилизацией (OIS) и дополнительным 8-мегапиксельным модулем. Для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера.

двойная основная камера с 50-мегапиксельным главным сенсором с оптической стабилизацией (OIS) и дополнительным 8-мегапиксельным модулем. Для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера. Операционная система: фирменная оболочка Nothing OS 4.1 на базе Android 16.

фирменная оболочка Nothing OS 4.1 на базе Android 16. Аккумулятор: рекордная для бренда батарея емкостью 6000 мАч.

Когда ждать презентацию?

Глобальный релиз запланирован на 7 июля. Одновременно с новым смартфоном компания представит беспроводные наушники Ear (3a).

Выпуск эксклюзивной версии RCB Edition – это стратегический шаг для завоевания огромного рынка Индии, где крикет пользуется безумной популярностью. Сочетание спортивного стиля, фирменных технологий и доступной цены имеет все шансы сделать Phone (4b) одним из самых интересных устройств среднего сегмента этого года.