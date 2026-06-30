Реальные фото и основные характеристики Nothing Phone (4b) появились в сети еще до официального анонса

Компания Nothing готовится к презентации своего нового смартфона Phone (4b), которая состоится 7 июля. Однако в результате масштабной утечки информации уже стали известны дизайн устройства и его основные технические характеристики, включая рекордную для бренда батарею.

Каким будет дизайн Nothing Phone (4b)?

Новинка получит оригинальный внешний вид, который будет отличаться от предыдущих моделей бренда, но сохранит те же узнаваемые особенности. Первые слухи об одиночной камере не подтвердились – смартфон будет иметь два вертикально расположенных сенсора на задней панели, пишет 24 Канал.

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Среди главных особенностей дизайна и управления:

Интерфейс Glyph Bar: на правой стороне задней панели разместится фирменная светодиодная полоса из квадратных индикаторов для уведомлений, аналогичная той, что установлена в базовой модели Phone 4a.

на правой стороне задней панели разместится фирменная светодиодная полоса из квадратных индикаторов для уведомлений, аналогичная той, что установлена в базовой модели Phone 4a. Кнопка для ИИ: корпус будет оснащен физической клавишей Essential key для быстрого доступа к встроенным функциям искусственного интеллекта.

корпус будет оснащен физической клавишей для быстрого доступа к встроенным функциям искусственного интеллекта. Особенности конструкции: устройство получит заметный "подбородок" (утолщенную рамку под экраном), что нетипично для предыдущих безрамочных моделей Nothing. Задняя крышка будет иметь текстурированную зону вокруг камеры и декоративные винты.

устройство получит заметный "подбородок" (утолщенную рамку под экраном), что нетипично для предыдущих безрамочных моделей Nothing. Задняя крышка будет иметь текстурированную зону вокруг камеры и декоративные винты. Цветовые решения: смартфон выйдет в синем, черном и белом цветах с пластиковой рамкой, судя по данным, опубликованным пользователем X с ником Almighty Tech. В синей и черной версиях боковые кнопки будут черными, а белая модель получит белые клавиши.

Подтверждена емкость аккумулятора Nothing Phone 4b.

6000 мАч

Поддержка зарядки 33 Вт.#nothingphone4b pic.twitter.com/6RCG5IcPal – Almighty Tech (@almightytech12) 29 июня 2026

Какие технические характеристики получила новинка?

Экран устройства – это 6,7-дюймовый гибкий AMOLED-дисплей. Использование гибкой пластиковой подложки вместо стекла позволило сделать матрицу тоньше и загнуть ее края внутрь корпуса. Это минимизирует боковые рамки, сохраняя идеальную контрастность и глубокий черный цвет.

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Он несколько менее мощный, чем Snapdragon 7s Gen 4, который используется в более дорогой модели Phone (4a). На снимках показана версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Камеры смартфона предлагают сбалансированные возможности:

Основной модуль на 50 Мп с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS), которая физически компенсирует дрожание рук для четких снимков и плавной видеосъемки.

с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS), которая физически компенсирует дрожание рук для четких снимков и плавной видеосъемки. Вспомогательный объектив на 8 Мп.

Фронтальная камера на 16 Мп для селфи и видеозвонков.

Главным преимуществом Nothing Phone (4b) станет аккумулятор емкостью 6000 мА·ч – это абсолютный рекорд в истории бренда. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Зарядное устройство в комплекте с телефоном поставляться не будет.

Новинка будет работать на базе фирменной оболочки Nothing OS 4.1 под управлением операционной системы Android 16.