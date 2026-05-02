Лучшие ноутбуки для людей старшего возраста в 2026 году

Современные ноутбуки имеют мощное железо и качественные экраны, но для людей старшего возраста важны другие вещи - комфорт, простота и надежность. В 2026 году есть немало моделей, которые хорошо подходят для повседневных задач без лишней сложности.

Выбор ноутбука для людей старшего возраста не ограничивается бюджетными или устаревшими моделями. Многие пользователи этой категории уже имеют опыт работы с техникой и хотят устройство, которое работает стабильно, имеет понятный интерфейс и не вызывает дискомфорта. Поэтому при отборе ключевую роль играют эргономика, качество экрана, автономность и простота использования. Об этом пишет BGR.

Какие ноутбуки действительно удобны для старших пользователей?

Одним из лучших вариантов остается MacBook Air с чипом M5 и 15-дюймовым дисплеем. Он легкий, тихий благодаря отсутствию вентилятора и имеет яркий экран с высоким разрешением. Клавиатура с подсветкой и сканер отпечатка пальца упрощают вход в систему, а автономность позволяет работать целый день без зарядки. Дополнительным преимуществом является возможность обратиться к сервису в Apple Store.

Более доступной альтернативой выступает MacBook Neo. Он дешевле, но все еще предлагает достаточную производительность благодаря оптимизации и чипу A18 Pro. Хотя дисплей уступает по цветам и нет подсветки клавиатуры, устройство обеспечивает более 13 часов работы и имеет качественный корпус и камеру. Для базовых задач этого более чем достаточно.

Среди доступных решений выделяется ASUS Chromebook Plus CX34. Этот ноутбук работает на ChromeOS, что делает его простым в использовании. Он оснащен процессором Intel Core i5, имеет 8 ГБ оперативной памяти и обеспечивает около 12 часов автономности. Сенсорный экран, удобная клавиатура и небольшой вес делают его хорошим вариантом для ежедневного пользования.

Еще один Chromebook – Acer Chromebook Plus 516 GE – предлагает большой 16-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц. Хотя он позиционируется как геймерский, его характеристики хорошо подходят и для обычных задач. Большой экран, подсветка клавиатуры и стабильная производительность делают его универсальным выбором.

Для тех, кто привык к Windows, стоит обратить внимание на HP OmniBook 5. Он работает на процессоре Snapdragon X Plus, имеет 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. Главное преимущество – автономность более 30 часов. OLED-дисплей обеспечивает высокий контраст, а инфракрасная камера позволяет входить в систему без пароля.

Как пишет NYTimes, если важен большой экран, Acer Aspire 16 AI станет хорошим компромиссом. Его 16-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц обеспечивает плавную картинку, а вес остается относительно небольшим. Устройство имеет достаточную производительность для базовых задач и работает более 20 часов без подзарядки.

Lenovo Chromebook Plus 14 ориентирован на тех, кто хочет простой в использовании ноутбук без ощущения дешевизны. OLED-дисплей с высоким контрастом делает текст четким и удобным для чтения. Легкий корпус, хорошая автономность до 19 часов и бесшумная работа без вентилятора добавляют комфорта в ежедневном использовании.