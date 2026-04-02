В Google Chrome появится секретная функция, которая ускорит загрузку сайтов

В браузере Google Chrome готовят обновление, которое может заметно ускорить загрузку страниц. Речь идет о новой реализации lazy loading для видео и аудио без сложных обходных решений.

В браузерах на базе Chromium, в частности Google Chrome, Microsoft Edge и Vivaldi, уже давно используется так называемая отложенная загрузка – lazy loading. Однако до сих пор оно полноценно работало только для изображений и iframe, оставляя видео и аудио вне системной оптимизации. Об этом пишет Digitaltrends.

Смотрите также Google запускает Gemini в Chrome для новых стран и добавляет украинский язык

Как новый подход к загрузке изменит работу сайтов?

Новая инициатива меняет это. Благодаря предложению разработчика Helmut Januschka браузеры получат нативную поддержку lazy loading для мультимедийных элементов. Это означает, что видео и аудио смогут загружаться только тогда, когда пользователь фактически до них доскролит.

Обычно при открытии страницы браузер пытается сразу загрузить весь контент – от изображений до видео, рекламы и других элементов. Это создает дополнительную нагрузку и замедляет работу. Lazy loading позволяет избежать этого, откладывая загрузку элементов, которые не находятся в видимой части экрана.

Ранее сайты уже использовали подобный подход для видео и аудио, но через JavaScript. Для этого применяли, например, механизм Intersection Observer, который отслеживает появление элементов в зоне видимости. Однако такой способ является сложным, менее стабильным и не всегда эффективно работает вместе с внутренними оптимизациями браузера.

Новое решение значительно проще: достаточно добавить HTML-атрибут loading="lazy" непосредственно к видео или аудио. В этом случае сам браузер берет на себя управление загрузкой.

Это дает сразу несколько преимуществ. Браузер может оптимизировать процесс в зависимости от скорости интернета, избегать лишних задержек из-за выполнения JavaScript, а также лучше взаимодействовать с другими механизмами оптимизации. В результате страницы открываются быстрее и работают плавнее.

Кроме того, новая функция делает поведение мультимедийных элементов согласованным с изображениями и iframe, что упрощает разработку и повышает предсказуемость работы сайтов.

Разработка этой возможности уже прошла несколько этапов: ее реализовали в начале 2026 года, интегрировали в тестовые сборки в феврале, а в марте она перешла к финальной стадии внедрения. Последние изменения в коде указывают на то, что функцию могут включить по умолчанию в стабильных версиях, в частности в релизе Chrome 148.

В итоге, даже небольшое техническое обновление может существенно повлиять на повседневный опыт пользования интернетом, сделав его более быстрым и более эффективным.