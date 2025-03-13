Alibaba выпустила модель искусственного интеллекта, которая может читать человеческие эмоции

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba, знакомый нам по магазину AliExpress, запустил новую модель искусственного интеллекта, которая якобы способна считывать человеческие эмоции. Модель называется "R1-Omni", и она разработана лабораторией Tongyi Lab, входящей в состав Alibaba. Благодаря этой разработке компания стремится опередить своих конкурентов, таких как ChatGPT от OpenAI.

Как работает новый ИИ

Модель R1-Omni доступна с открытым исходным кодом. В демонстрационных версиях она смогла понять эмоции человека из видео, а также описать его одежду и окружающую среду. Эта новая разработка от Alibaba совершенствует технологию компьютерного зрения, опираясь на предыдущую модель под названием HumanOmni, которую создал тот же исследователь Цзясин Чжао, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Alibaba инвестирует значительные средства в инструменты и программы искусственного интеллекта, в частности в свою модель Qwen, которую она сравнила с моделями DeepSeek.

Кроме того, китайская компания заключила партнерство с Apple, чтобы внедрить функции искусственного интеллекта в iPhone в Китае, где западные продукты запрещены.

Теперь она идет немного дальше, посягая на лавры OpenAI. Ее R1-Omni можно получить бесплатно на платформе Hugging Face.

OpenAI тем временем также не сидит, сложа руки, она понимает угрозу и постоянно растущую скорость, с которой появляются конкурирующие платформы искусственного интеллекта. В начале этого года компания представила языковую модель GPT-4․5, которая способна распознавать тончайшие нюансы в запросах пользователя. Однако эта модель не является бесплатной – она доступна только для премиум-подписчиков, которые платят 200 долларов в месяц.

Технология, идентифицирующая душевное состояние и самочувствие человека, сейчас активно исследуется, как одна из приоритетных. Она, например, используется для того, чтобы помочь чат-ботам службы поддержки клиентов распознавать разочарование от продукта или услуги, а электромобилям – выявлять сонных водителей за рулем.

Alibaba говорит, что главной целью компании является достижение так называемого AGI, общего искусственного интеллекта, который не только будет сочетать в одной модели все возможные типы функций, но и выполнять работу на уровне человека или лучше человека.

Пока нет каких-то конкретных демонстраций R1-Omni, поэтому нам остается только верить компании на слово. Но в ближайшее время она должна продемонстрировать все на практике.