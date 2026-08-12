Евросоюз вводит жесткие штрафы за сокрытие информации об искусственном интеллекте

В Европейском Союзе вступили в силу новые единые правила прозрачности для систем искусственного интеллекта. Отныне компании обязаны четко маркировать любой сгенерированный контент и предупреждать пользователей о работе алгоритмов. За нарушение требований грозят большие денежные штрафы.

Что именно должны маркировать компании?

В Европейском Союзе вступили в силу новые правила, которые впервые на уровне всего блока четко регулируют прозрачность систем искусственного интеллекта. Как пишет ERR, теперь компаниям и разработчикам придется гораздо тщательнее маркировать контент, созданный или измененный алгоритмами.

Согласно новым правилам, специальными отметками необходимо сопровождать любые дипфейки – фото, видео или аудио, которые можно спутать с реальными материалами. Европейская комиссия уже подготовила три визуальных маркера: базовую иконку, отметку о полностью сгенерированном материале и знак частичного использования алгоритмов.

Исключения из правил

В то же время закон предусматривает и исключения. Отдельная маркировка не требуется, если применение искусственного интеллекта очевидно.

Правила также обязывают уведомлять людей, если алгоритмы обрабатывают их биометрические данные, анализируют эмоции, намерения или классифицируют по возрасту, полу, внешности или этническому происхождению. Такая информация должна предоставляться в форме, доступной для людей с инвалидностью.

В то же время требования об уведомлении не действуют во время расследования преступлений или выявления правонарушений правоохранительными органами, если они принимают надлежащие меры для защиты прав третьих лиц. Маркировка также не требуется от СМИ при редактировании текстов – если материал проверил человек, именно он несет ответственность за публикацию.

Как будут наказывать за нарушения

Контролировать соблюдение норм в каждой стране ЕС должны уполномоченные органы, которые еще будут определены отдельно. За нарушение новых правил предусмотрены штрафы до 15 тысяч евро или до 3% от годового мирового оборота компании-нарушителя.

Ранее маркировка подделок осуществлялась исключительно на добровольной основе в соответствии со стандартами самих технологических компаний,

– говорит Айвар Пау, советник по стратегическим коммуникациям в сфере цифровизации Министерства юстиции и цифровых дел Эстонии.

Внедрение единой системы должно сделать правила более прозрачными для пользователей сети в странах Евросоюза.