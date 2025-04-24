Зонд Hera показал Марс с необычного ракурса и впервые сфотографировал спутник Деймос

Европейское космическое агентство (ESA) обнародовало новые снимки, сделанные автоматическим аппаратом Hera во время облета Марса 12 марта 2025 года. Маневр позволил зонду набрать дополнительную скорость в гравитационном поле планеты и сэкономить топливо на пути к двойной астероидной системе Дидимос и Диморф.

Во время облета, который состоялся на высоте 5700 километров, аппарат впервые пролетел над спутником Марса Деймосом – одним из самых маленьких естественных спутников в Солнечной системе, информирует 24 Канал.

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Зонд приблизился к Деймосу на рекордные 297 километров. Ни один космический аппарат до сих пор не пролетал так близко к этому небесному телу, поэтому собранные данные имеют чрезвычайную научную ценность.

Зонд Hera провел тестирование научного оборудования во время пролета над Марсом и его спутником. Кроме обычной камеры, были задействованы также приборы для съемки в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне.

Пролет Hera над Марсом – смотрите видео

После завершения гравитационного маневра аппарат продолжил свой путь к двойному астероиду. Ожидается, что Hera достигнет системы Дидимос-Диморф в октябре 2026 года.

Главная цель миссии – изучить изменения орбиты астероида Диморф после того, как в него попал зонд NASA DART в рамках эксперимента по отклонению потенциально опасных для Земли объектов. Собранные данные помогут усовершенствовать модели вычисления подобных маневров в будущем. Узнать больше о миссии Hera можно на тематическом сайте ESA.