4 новые функции, которые появятся в Apple Intelligence вместе с iOS 27

В новой версии iOS 27 компания Apple планирует расширить возможности Apple Intelligence. В коде системы уже нашли несколько новых функций, которые могут дебютировать вместе с релизом осенью.

Компания Apple продолжает развивать собственную экосистему искусственного интеллекта, и в iOS 27 пользователей ждет несколько новых функций. Официальная презентация системы ожидается в июне на Worldwide Developers Conference, а релиз традиционно состоится осенью вместе с новыми смартфонами. Об этом пишет GSMarena.

Смотрите также В Apple вспомнили неудачные продукты и объяснили успех MacBook Neo

Какие новые возможности Apple Intelligence готовят в iOS 27?

Одно из главных обновлений касается функции Visual Intelligence. Она сможет распознавать этикетки продуктов и анализировать их пищевую ценность. Ожидается, что эта возможность будет интегрирована с приложением Health, что позволит пользователям лучше отслеживать свой рацион.

Также Visual Intelligence получит еще одну практическую функцию – автоматическое добавление контактов. Если система распознает напечатанный номер телефона или адрес, она предложит сохранить эти данные в списке контактов. Подобный механизм уже используется для событий в календаре, поэтому расширение выглядит логичным.

Как пишет Macrumors, еще одна новинка появится в Apple Wallet. Приложение научится создавать цифровые пропуски на основе отсканированных билетов, абонементов или членских карточек. Это приблизит функциональность к возможностям Google Wallet, где такая опция уже давно доступна.

Кроме этого, браузер Safari получит небольшое, но полезное обновление. Искусственный интеллект сможет автоматически генерировать названия для групп вкладок, ориентируясь на их содержание. Хотя функция не выглядит масштабной, она может упростить работу с большим количеством открытых страниц.

Ожидается, что все эти возможности станут частью экосистемы Apple Intelligence уже этой осенью вместе с запуском новых iPhone.