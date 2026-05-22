Google Wallet научится самостоятельно покупать товары и планировать ваши путешествия

Компания Google готовит масштабное обновление для Google Wallet, которое превратит обычное платежное приложение в умного помощника. Сервис не только упростит путешествия и шопинг, но и научится сотрудничать с искусственным интеллектом для безопасных покупок.

Новые функции цифрового кошелька существенно расширят его возможности, превратив приложение в интеллектуальный центр для ежедневных задач. Об этом сообщает издание Android Authority со ссылкой на официальную презентацию Google для разработчиков.

Какие именно нововведения ждут пользователей Google Wallet?

Прежде чем погрузиться в детали, давайте разберемся, что такое Google Wallet (цифровой кошелек). Простыми словами, это как ваш обычный кожаный кошелек, но в смартфоне. Вместо того, чтобы носить с собой кучу пластиковых карточек, билетов и купонов, вы храните их цифровые копии в одном безопасном приложении. Когда вам нужно оплатить покупку или показать билет, вы просто подносите телефон к терминалу или показываете экран.

Одной из главных новинок станет автоматическая синхронизация посадочных талонов (boarding pass syncing). Теперь путешественникам не придется вручную добавлять билеты на самолет – система будет делать это самостоятельно. Кроме того, Google Wallet предложит контекстную регистрацию в программах лояльности авиакомпаний (contextual loyalty enrolment), что упростит накопление бонусов во время путешествий.



Новый дизайн Google Wallet / Фото: Joe Maring / Android Authority

Также разработчики улучшают функцию "Пропуски рядом" (Nearby Passes), которая позволяет быстро находить нужные билеты или карточки в зависимости от вашего местонахождения. Еще одним важным дополнением станет будущая поддержка цифровых чеков (digital receipts), благодаря чему пользователи смогут сохранять подтверждение своих покупок непосредственно в приложении, избегая бумажного спама.

Как Google Wallet интегрируют с новой умной корзиной Universal Cart и искусственным интеллектом?

Кроме обновлений для путешествий, Google Wallet станет ключевой частью новой экосистемы умного шопинга. Как сообщает официальный блог Google, company представила интеллектуальную корзину Universal Cart, которая будет работать непосредственно на базе технологий Google Wallet. Этот инструмент позволит добавлять товары во время поиска, просмотра YouTube или чтения почты, а благодаря интеграции с кошельком система автоматически будет учитывать ваши бонусы, программы лояльности и предлагать лучшие скидки.

Еще одним революционным шагом стало создание протокола платежей для ИИ-агентов – Agent Payments Protocol (AP2). Благодаря этому инструменту персональные ассистенты, такие как Gemini Spark, смогут совершать безопасные покупки от имени пользователя. Владелец смартфона сможет устанавливать жесткие лимиты и правила для транзакций, а Google Wallet будет выступать надежным посредником, что гарантирует безопасность платежных данных и создает прозрачный цифровой след для каждой покупки.

Эти нововведения подтверждают общий вектор развития компании, представленный на конференции I/O 2026. Как пишет издание НВ, интеграция платежных инструментов Google Wallet с новой моделью Gemini 3.5 Flash позволит автоматически проверять совместимость товаров (например, комплектующих для ПК) непосредственно перед оплатой, что выводит пользовательский опыт на совершенно новый уровень автоматизации.

Что известно о конференции Google I/O?

Конференция Google I/O – это ежегодное мероприятие для разработчиков, на котором технологический гигант представляет свои новейшие программные решения, обновления операционной системы Android и достижения в сфере искусственного интеллекта. В 2026 году значительное внимание уделяется интеграции умных функций в повседневные сервисы, такие как Google Wallet, для облегчения рутинных задач пользователей.

Какие перспективы открывает обновление для пользователей?

Обновление Google Wallet демонстрирует стремление компании превратить обычное приложение для бесконтактных платежей в полноценный интеллектуальный хаб. Автоматизация таких процессов, как синхронизация билетов и сохранение чеков, значительно экономит время пользователей и уменьшает потребность в бумажных носителях.

Для индустрии это важный шаг к созданию бесшовного опыта путешествий и покупок. Благодаря этим функциям пользователям больше не придется искать нужные письма на почте или носить десятки пластиковых карточек лояльности, ведь все необходимое будет под рукой в нужный момент.

Как Google готовила революцию на I/O 2026 и почему Apple Wallet пытается догнать конкурента?

Анонс новых возможностей цифрового кошелька Google Wallet стал логическим продолжением глобальной стратегии компании, направленной на более глубокую интеграцию искусственного интеллекта в повседневные сервисы. Еще на этапе подготовки к ежегодной конференции Google I/O 2026 эксперты прогнозировали, что разработчики сфокусируются на автоматизации рутинных задач пользователей и расширении функций умного ассистента Gemini.

Стремление Google сделать свой кошелек умнее также подогревается жесткой конкуренцией на рынке мобильных платформ. Главный соперник поискового гиганта пытается догнать его по функциональности: в обновлении iOS 27 приложение Apple Wallet получит функцию создания цифровых пропусков на основе отсканированных билетов или карточек лояльности. Эта опция уже давно работает в экосистеме Android, поэтому Google вынуждена внедрять еще более продвинутые инструменты, например автоматическую синхронизацию посадочных талонов и цифровые чеки.