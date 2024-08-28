Instagram представил важное обновление: теперь текст и стикеры можно добавить на фото в ленте

Instagram выпустил новый инструментарий, который упрощает процесс добавления текста к фотографиям непосредственно в приложении. Это обновление позволяет пользователям вставлять текст в редактор постов, устраняя необходимость использования сторонних приложений для редактирования изображений.

В дополнение к функции наложения текста, Instagram представил возможность размещать одну фотографию поверх другой в виде стикера. Пользователи могут настроить форму наложенного изображения, выбирая из различных вариантов, таких как прямоугольники, квадраты, круги, сердца или звезды.

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Новые возможности Instagram / Фото The Verge

Instagram также улучшил свои популярные форматы Reels и Stories, добавив новые шрифты, эффекты и анимацию. Эти обновления позволяют пользователям анимировать текст или применять новые стили шрифтов, предлагая больше творческих возможностей для создания контента.

Напомним, что не так давно Instagram улучшил ряд своих функций, среди которых новый способ добавлять песни к вашему профилю и возможность делиться 20 слайдами в одной публикации, однако пока эти возможности тестируются и станут доступными в будущем.