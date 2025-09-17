С выходом iOS 26 голосовой ассистент Siri получил пять новых функций, о которых Apple не объявляла официально. Пока масштабные обновления еще в разработке, компания уже внедрила несколько полезных улучшений, касающихся контекстного понимания, интеграции с ChatGPT и управления устройствами. Эти изменения делают Siri более мощным инструментом в повседневных задачах.

Какие именно улучшения получил голосовой ассистент?

Хотя Apple не делала громких анонсов по Siri во время презентации iOS 26, компания все же опубликовала документ, где подробно описала пять важных нововведений. Вероятно, техногигант не хотел привлекать лишнее внимание к ассистенту на фоне критики из-за задержки ранее обещанных функций. Новые возможности, доступны уже сейчас, существенно расширяют функциональность Siri, особенно в части взаимодействия с искусственным интеллектом, пишет 24 Канал.

Одним из ключевых улучшений стала контекстная осведомленность Siri . Теперь, предоставляя информацию о продуктах Apple, ассистент учитывает данные о вашем устройстве: модель, версию программного обеспечения и текущие настройки. Это позволяет получать более точные и релевантные ответы, касающиеся именно вашего гаджета.

Значительные изменения коснулись интеграции с ChatGPT. Во-первых, появилась возможность копировать ответы чат-бота с сохранением форматирования . Если ответ содержит заголовки, списки, ссылки, жирный шрифт или даже встроенные изображения, все это сохранится при вставке в другое приложение, например, в заметки или электронное письмо.

Во-вторых, теперь можно создавать файлы непосредственно из ChatGPT . Например, достаточно дать команду "Создай таблицу", и ассистент сгенерирует соответствующий документ. После этого его можно легко сохранить в "Файлы" или открыть в нужной программе через стандартное меню "Поделиться".

В-третьих, Siri научилась выполнять действия на основе ответов ChatGPT . Если вы спросили у чат-бота список песен для караоке, то можете сразу дать команду "Включи третью", и ассистент выполнит ее. Это делает взаимодействие с ChatGPT через Siri более бесшовным и приближенным к опыту использования нативного приложения.

Последнее нововведение касается управления AirPlay. Пользователи, которые слушают музыку через HomePod, теперь могут попросить Siri включить воспроизведение на других динамиках HomePod в доме, расширяя возможности мультирум-аудио.

Эти незаметные, на первый взгляд, но полезные обновления делают Siri более эффективным помощником, пока пользователи ожидают глобальные изменения, запланированные на следующую весну.

