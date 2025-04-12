Федоров анонсировал онлайн-экзамены на водительские права с использованием ИИ

В Украине планируют полностью изменить формат сдачи экзаменов на водительские права. К новому подходу привлекут искусственный интеллект.

Продолжается цифровизация центров, предоставляющих услуги событиям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьера Михаила Федорова в эфире телемарафона.

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Как изменятся экзамены для водителей

По словам Федорова, сейчас идет активная цифровая трансформация центров, предоставляющих услуги водителям. Одним из ключевых нововведений станет возможность проходить теоретическую часть экзамена онлайн.

"Мы хотим запустить, с министром (главой МВД Игорем Клименко, – 24 Канал) согласовали, достаточно революционную вещь, сначала будет пилотирование, бета-тест такой", – рассказал он.

Он также отметил, что в будущем граждане смогут дистанционно сдавать экзамены на права, тесты, теоретическую часть.

Там используется ИИ, который трекает модель поведения, очень интересно. Также все возможности получить права, отправить по почте, мы хотим убрать коммуникацию людей с центрами ГСЦ МВД,

– добавил министр.

По словам вице-премьера, часть цифровых решений уже внедрено, но продолжается работа и над другими.