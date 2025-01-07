Asus представила мощные игровые ноутбуки ROG Strix Scar 16 и 18 с GeForce RTX 5090

Asus анонсировала на CES 2025 в Лас-Вегасе обновленные модели игровых ноутбуков ROG Strix Scar 16 (G635L) и ROG Strix Scar 18 (G835L). Новинки оснащены самыми современными процессорами Intel Arrow Lake-HX и графическими картами нового поколения GeForce RTX 5000.

Модели ROG Strix Scar 16 и ROG Strix Scar 18 получили поддержку флагманского 24-ядерного процессора Core Ultra 9 275HX Core Ultra 9, который имеет 8 производительных ядер (P-core) и 16 энергоэффективных ядер (E-core) с максимальной частотой до 5.4 ГГц, сообщает 24 Канал.

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Объем оперативной памяти может достигать 64 ГБ DDR5-5600, что обеспечивает чрезвычайную производительность в любых задачах. А твердотельный накопитель PCIe Gen4 емкостью до 4 ТБ в массиве RAID 0 обеспечивает исключительное быстродействие, большое дисковое пространство и бесперебойную работу в многозадачном режиме.

Графическая подсистема базируется на новейших видеокартах серии GeForce RTX 5000. Максимальная конфигурация включает в себя GeForce RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти и заявленным энергопотреблением до 175 Вт.

Дисплей и подключение

Ноутбуки оснащаются качественными дисплеями с несколькими вариантами конфигурации. Доступные экраны ROG Nebula с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 240 Гц, яркостью 500 нит и 100% покрытием цветовой гаммы DCI-P3. Дисплеи сертифицированы Pantone Validated, поддерживают Dolby Vision HDR и технологию синхронизации изображения Nvidia G-Sync.

В ноутбуках также есть до 2 ТБ PCIe 4.0 NVMe памяти для хранения данных. Среди вариантов подключения:

Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4 ,

і , 1 разъем LAN 2.5 Гбит/с ,

, 2 порта Thunderbolt 5 (с поддержкой DisplayPort, зарядки и G-Sync),

(с поддержкой DisplayPort, зарядки и G-Sync), 3 порта USB 3.2 Gen 2 Type-A ,

, 1 HDMI 2.1 FRL ,

, комбинированный аудиоразъем 3.5 мм.

Конструкция корпуса, не требующая инструментов для доступа к компонентам, позволяет легко модернизировать как память, так и систему хранения данных. Матричный дисплей AniMe Vision на крышке ноутбука и RGB-подсветка Aura RGB по всему периметру корпуса позволяют геймерам персонализировать свое устройство.



Характеристики новых игровых ноутбуков Asus / Фото Asus

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Автономность и цена

Новинки питаются от батареи объемом 90 Вт-ч и комплектуются блоком питания на 280 Вт.

Стартовая цена ноутбуков составляет 2599 долларов в США и меняется в зависимости от выбранной конфигурации.