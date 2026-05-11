Новый Apple Vision Pro придется ждать годами – Apple сменила приоритеты

Apple не отказалась от Vision Pro, но новое поколение гарнитуры смешанной реальности появится еще не скоро. Компания сменила фокус и перебросила ключевых специалистов на другие устройства.

Компания Apple не планирует выпускать новое поколение Apple Vision Pro по меньшей мере в течение ближайших двух лет. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман в свежем выпуске своей рассылки Power On.

Смотрите также Apple Watch пока не получит Touch ID – Apple сделала другой приоритет

Почему Apple откладывает новый Vision Pro?

По его словам, Apple не закрыла направление гарнитур смешанной реальности, однако сейчас оно больше не является главным приоритетом для компании. Значительная часть инженеров и специалистов, которые работали над Vision Pro, уже переведена на другие проекты.

Как пишет Macrumors, несмотря на это, Apple продолжает экспериментировать с новыми материалами, дисплеями и технологиями для будущих XR-устройств. Основная долгосрочная цель компании – создать более легкую, дешевую и более компактную гарнитуру, которая будет удобной для массового рынка.

Впрочем, как утверждает Гурман, сейчас такой продукт даже не находится в активной разработке.

Проект "Vision Air" уже закрыли

Отдельно журналист вспомнил и об отмене гарнитуры, которую в медиа неофициально называли "Vision Air". Она должна была стать более дешевой и упрощенной версией Vision Pro для широкой аудитории.

По данным Гурмана, Apple закрыла этот проект еще в прошлом году. Это может свидетельствовать о том, что компания не удовлетворена нынешним состоянием технологий или не видит достаточного спроса на дорогие гарнитуры смешанной реальности.

Первый Vision Pro вышел с ценником 3499 долларов с ценником 3499 долларов и стал одним из самых дорогих массовых продуктов Apple. Устройство получило высокие оценки за технологичность, дисплея и качество отслеживания движений глаз и рук, однако продажи остались относительно скромными.

На чем Apple теперь концентрируется?

По словам Гурмана, сейчас главный фокус Apple сместился на умные очки.

Компания хочет создать значительно легче и практичнее устройство, которое больше будет напоминать обычные очки, а не громоздкую VR-гарнитуру. Именно на это направление сейчас перебросили часть сотрудников бывшей Vision Products Group. Кроме того, специалистов Vision Pro привлекают к другим проектам, связанных с искусственным интеллектом.

Среди них – развитие Siri нового поколения, наушники AirPods со встроенными камерами и новое AI-устройство в формате подвески, которое Apple также готовит к запуску. Судя по утечкам, компания постепенно смещает акцент с дорогих XR-систем на компактные носимые гаджеты с искусственным интеллектом.

Проблемы Vision Pro были не только техническими

Недавно запуск Vision Pro также оказался в центре внимания после выхода книги журналиста The New York Times Ноама Шайбера.

В ней автор утверждает, что проблемы с продажами гарнитуры частично связаны с многолетним ослаблением розничной сети Apple. По его словам, компания постепенно теряла опытных работников магазинов и недостаточно подготовила персонал к продаже столь сложного и дорогостоящего продукта.

Для Vision Pro это стало критическим фактором, ведь гарнитура требовала индивидуальной демонстрации, настройки и объяснения возможностей.

Несмотря на все трудности, Apple не отказалась от платформы полностью. В октябре 2025 года компания уже выпустила обновленную версию Vision Pro с процессором Apple M5.

Однако, похоже, следующий большой шаг в развитии гарнитур Apple пользователям придется ждать еще несколько лет.