Легендарная 3 Series станет электромобилем: что известно о новом BMW i3

Компания BMW готовит к запуску первую полностью электрическую версию своей культовой 3 Series. Седан BMW i3 (2027 electric sedan) на новой платформе Neue Klasse станет ключевой моделью бренда в эпоху электромобилей и пойдет в производство уже в августе.

3 Series существует более полувека, и впервые за свою историю она получит полностью электрическую версию. Новый i3 станет вторым автомобилем BMW на платформе Neue Klasse после кроссовера BMW iX3, который уже показал высокий уровень эффективности и управляемости. Об этом пишет Ars technica.

Чем удивит электрическая "тройка"?

Внешне серийная модель сохранила многие черты концепта. Традиционная решетка радиатора в форме "почек" осталась, но хром заменили световыми элементами. Капот имеет характерное углубление, а сам дизайн выглядит сдержаннее, чем у новых электрических SUV бренда.

Самые большие изменения коснулись задней части. Из-за практичности конструкторы подняли линию багажника, чтобы увеличить объем, поэтому серийная версия потеряла часть элегантности концепта. В то же время сохранен фирменный изгиб заднего окна Hofmeister kink. На старте продаж будет доступен только седан, но компания уже показала силуэт универсала Touring.

Габариты автомобиля составляют примерно 4,76 м в длину при колесной базе почти 2,9 м. Салон напоминает интерьер iX3, но с более низкой крышей. Здесь есть физические кнопки на центральной консоли, трапециевидный сенсорный экран, панорамный дисплей Panoramic Vision и голосовой ассистент на базе Amazon Alexa. Благодаря электрической архитектуре на заднем ряду достаточно пространства, хотя пассажиры сидят чуть выше передних.

Как пишет Top gear, технически i3 получил силовую установку шестого поколения BMW. Основой является 800-вольтовая батарея с новыми цилиндрическими элементами, имеющими на 20% большую плотность энергии. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 400 кВт, а максимальный запас хода может достигать примерно 708 км – на треть больше, чем у предыдущих электромобилей бренда.

На старте появится версия i3 50 xDrive с двумя электромоторами: асинхронным спереди и синхронным с электромагнитным возбуждением сзади. Совокупная мощность составляет 463 л.с. Система стала на 40% эффективнее, легче и дешевле в производстве. Автомобиль также содержит около 30% переработанных материалов, что снижает воздействие на окружающую среду.

BMW традиционно делает ставку на управляемость. Распределение веса близко к идеальным 50:50, центр масс низкий, а настройки подвески направлены на комфорт без потери динамики. Рекуперативное торможение выполняет до 95% замедления, а режим управления одной педалью обеспечивает плавную остановку.

Автомобиль стал полностью программно определяемым – все системы стабилизации, тяги и торможения созданы заново. По словам BMW, именно программное обеспечение, а не "железо", обеспечивает новый уровень управляемости, вплоть до возможности легче входить в контролируемый занос.

Системы помощи водителю работают в двух режимах. Базовый требует держать руки на руле, но функционирует даже на скорости свыше 130 км/ч. Продвинутый режим позволяет их убрать, контролируя внимание водителя, соблюдает ограничения скорости, может останавливаться на светофоре и трогаться снова. Также доступна дистанционная парковка через смартфон.

В будущем линейку дополнит электрическая версия M3 с четырьмя моторами, которая должна появиться в следующем году.