Крошечный чип будет искать пришельцев: японские ученые создали уникальный детектор жизни

Ученые разработали компактный микрочип, способный обнаруживать следы внеземной жизни на уровне отдельных молекул. Устройство уже успешно протестировали на образцах настоящего метеорита.

Как квантовые эффекты помогают искать жизнь в космосе

Международная группа ученых под руководством специалистов из Осакского университета создала компактный датчик для обнаружения биологических следов за пределами Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications. Главное преимущество новой разработки заключается в ее простоте и компактности по сравнению с громоздкими приборами, которые ученые использовали ранее.

В основе изобретения лежит анализ аминокислот, которые являются строительными блоками белков. Эти соединения имеют две зеркально противоположные формы – L-форму и D-форму. В научном мире эту пространственную ориентацию называют хиральностью. Соотношение между этими двумя формами указывает на то, как именно возникли молекулы: благодаря живым организмам или в результате обычных неорганических химических процессов.

Традиционно для такого исследования ученые используют жидкостную хромато-масс-спектрометрию. Однако подобное оборудование слишком громоздко, требует больших образцов и многоступенчатой химической подготовки, что создает значительные трудности для установки на лунные или марсианские аппараты. Новый чип работает совсем иначе: он использует две крошечные золотые нанопроволоки, разделенные минимальным расстоянием.

Между двумя нанопроволоками возникает электрический туннельный ток – квантовое явление, при котором электроны буквально просачиваются сквозь зазор. Когда раствор с аминокислотами попадает на микрочип, электрический ток изменяет свои характеристики. Эти колебания считывает и анализирует алгоритм машинного обучения, который мгновенно определяет тип молекулы.

Объединив нашу методику туннелирования через нанозазор с искусственным интеллектом, мы смогли различить L- и D-формы аминокислот с точностью более 80 процентов,

– прокомментировал биоинженер из Осакского университета Такахито Осиро.

Это открытие стало первым случаем в истории науки, когда исследователи смогли распознать хиральность аминокислот на уровне отдельной молекулы.

Свое устройство изобретатели испытали на реальных материалах высокой сложности.

Мы проанализировали природные образцы из метеорита Мерчисон в Австралии и образцы почвы из пустыни Атакама в Чили. Наш метод оказался сопоставимым с традиционными подходами, поскольку оба смогли выявить основные особенности аминокислотного состава,

– рассказал нанотехнолог из Осакского университета Масатеру Танигути.

Перспективы для межпланетных миссий

Хотя датчик не способен искать внеземную жизнь на большом расстоянии и требует непосредственного отбора образцов на месте, его скромные габариты открывают замечательные перспективы для космических исследований. Инженеры смогут устанавливать такие чипы на беспилотные марсоходы и межпланетные зонды, которым больше не понадобятся тяжелые лаборатории на борту.

Теперь авторам разработки предстоит научить алгоритмы машинного обучения распознавать неизвестные молекулы, с которыми датчик еще не сталкивался во время предыдущих лабораторных тестов. Помимо внеземных экспедиций, такая компактная наносистема пригодится и при проведении экспресс-химических исследований на Земле.