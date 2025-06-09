Liquid Glass – новая концепция дизайна в операционных системах Apple

Apple представила обновленный вид интерфейса своих ОС – новую концепцию дизайна под названием Liquid Glass, вдохновленную эффектом прозрачного стекла.

В Купертино описывают Liquid Glass как "новый материал", меняющий цвет в зависимости от контента вокруг и подстраивающийся под светлую или темную тему, рассказывает 24 Канал. Вдохновением стал интерфейс visionOS, а цель – создать более яркое визуальное восприятие.

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Элементы интерфейса, такие как кнопки, переключатели, полосы прокрутки, панели вкладок и навигационные меню, теперь адаптированы под современные дисплеи со скругленными углами. Они могут "отходить на второй план", чтобы не отвлекать пользователя от основного контента.



Новый дизайн Liquid Glass / Скриншот с презентации

Обновление охватывает не только систему в целом, но и стандартные приложения – Камеру, Фото, Apple Music, FaceTime. Apple также предоставит доступ к новым API сторонним разработчикам, чтобы они могли внедрять Liquid Glass в свои продукты.

На десктопе изменения коснулись док, иконок приложений и виджетов – они теперь также получили "стеклянный" вид. Этот подход воплощен и в часах на экране блокировки, чтобы не мешать фоновому изображению. В macOS также появилась полностью прозрачная верхняя панель меню.

Новый стиль станет частью iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 и tvOS 26. Стабильные релизы всех этих операционных систем ожидаются осенью.