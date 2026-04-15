Солнце разорвало астероид на куски, а теперь его остатки могут стать новым метеорным потоком

Астрономы зафиксировали необычную активность в ночном небе, которая указывает на существование ранее неизвестного метеорного потока. Анализ сотен тысяч вспышек помог выявить группу обломков, которые когда-то были единым целым, но подверглись разрушительному воздействию нашего светила во время опасного сближения.

Что рассказал анализ метеоров о судьбе потерянного астероида?

Исследователь NASA Патрик Шобер провел масштабное изучение данных с камер наблюдения за ночным небом, охватив более 235 271 метеор и болид. Эта огромная база данных была собрана четырьмя основными видеосетями: Global Meteor Network (GMN), Cameras for All-sky Meteor Surveillance (CAMS), SonotaCo и европейской базой EDMOND. Целью работы было выявление признаков активности астероидов в околоземном пространстве, которая могла возникнуть из-за их разрушения или столкновения, пишет IFLScience.

В результате анализа ученым удалось подтвердить существование нового метеорного потока в районе созвездия Девы. Этот поток, который получил временное предварительное название M2026-A1, состоит из 282 обнаруженных метеоров. Большинство из них – 243 объекта – зафиксировала сеть GMN, а остальные добавили другие наблюдательные системы.

Другая природа

Хотя большинство известных метеорных дождей, например знаменитые Персеиды, порождены хвостами комет и испарением льда, этот случай имеет другую природу. Особенность нового потока заключается в том, что он происходит от каменистого тела, которое подошло слишком близко к Солнцу.

Расчеты орбиты показывают, что перигелий (ближайшая к Солнцу точка) этого потока составляет лишь 0,22 астрономической единицы – это примерно 33 миллиона километров, как указано в исследовании, появившемся в The Astrophysical Journal.

Этот ролик показывает траекторию, по которой распылены обломки:

На таком малом расстоянии объект подвергался экстремальному нагреву, что привело к термической усталости, растрескиванию поверхности и выделению газов из-за распада минералов. Солнце фактически разрушило астероид, превратив его в "каменную комету", подобную известному астероиду Фаэтон.

Кто виновник

Патрик Шобер сравнивает начальный выброс обломков с каплей красителя, попадающей в движущийся поток воды. Сначала частицы движутся плотной группой, но гравитационное воздействие планет, действуя подобно водоворотам в реке, постепенно растягивает и рассеивает этот поток, пока он не смешивается с общей космической пылью нашей системы. Именно поэтому обнаружение таких структур позволяет заглянуть в прошлое и понять, когда именно произошел распад родительского тела.

Родительское тело потока M2026-A1 до сих пор остается тайной. Ученые предполагают, что это мог быть небольшой астероид, который полностью рассыпался или стал слишком тусклым для обнаружения с Земли.

Большие надежды возлагаются на будущую миссию NASA NEO Surveyor, запуск которой запланирован на период после сентября 2027 года. Этот инфракрасный телескоп будет искать объекты вблизи Солнца, что позволит наконец найти "отца" нового метеорного потока или его уцелевшие остатки.