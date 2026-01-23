Гигантские ископаемые организмы могут принадлежать к неизвестной ранее форме жизни
- Новые исследования предполагают, что гигантские ископаемые организмы Prototaxites могут принадлежать к ранее неизвестному царству жизни.
- Хотя ранее считалось, что это гигантские грибы, анализ молекулярного состава и структур организма указывает на его уникальность, что не соответствует ни одному из известных царств, таких как грибы или растения.
Сотни миллионов лет назад, до появления деревьев, планету населяли организмы высотой более восьми метров. В течение 165 лет ученые пытались выяснить природу древних великанов, известных как Prototaxites. Новое исследование предполагает, что эти создания могут представлять отдельное царство жизни, о котором никогда не слышали, потому что все его представители вымерли.
Гриб или новое царство жизни?
Ископаемые останки Prototaxites охватывают период от позднего силура до позднего девона, то есть примерно 420 – 370 миллионов лет назад. Это была эпоха кардинальных изменений на земной поверхности, когда происходила диверсификация наземных растений, животных и грибов, говорится в исследовании на Science Advances.
Международная группа исследователей провела детальный анализ ископаемых остатков вида Prototaxites taiti, найденных в так называемых отложениях Райни в Шотландии возрастом 407 миллионов лет. Ученые сравнили структурную организацию и молекулярный состав этого организма с существующими в то же время грибами, которые хранились в идентичных условиях.
Исследователи обнаружили, что Prototaxites состоял из переплетенных трубок трех различных типов, причем внутри тела существовали темные сферические структуры диаметром 200 – 600 микрометров, известные как медуллярные пятна. Детальный анализ этих структур показал нечто неожиданное.
Ископаемый образец Prototaxites taiti имеет пятнистую внутреннюю структуру / Фото Лаура Купер, Эдинбургский университет
- Медуллярные пятна оказались сложными трехмерными разветвленными сетями, визуально похожими на структуры для обмена газов, питательных веществ или воды, такие как альвеолы в легких млекопитающих или капиллярные кровеносные сети. Ни одна известная группа грибов не имеет подобных структур.
- Еще одной уникальной особенностью оказались трубки с кольцевыми утолщениями стенок. Такие кольцевые утолщения редко встречаются у современных грибов, а их присутствие во внутренних структурах тела указывает на функции транспортировки веществ и механической поддержки, подобные сосудистым растениям.
- Химический анализ принес еще больше неожиданностей. Молекулярный отпечаток Prototaxites оказался кардинально отличным от одновременных грибов из Райни, а характерные продукты окаменения, которые образуются из сахарно-белковых соединений и присущи грибам и членистоногим, у Prototaxites отсутствовали.
- Также Prototaxites не содержали хитина, основного строительного блока клеточных стенок грибов и отличительной черты грибного царства. Зато окаменелости прототакситов содержали химические вещества, похожие на лигнин, который содержится в древесине и коре растений.
- Наконец, в образцах Prototaxites не нашли перилен – биомаркер, характерный для грибов.
Prototaxites taiti возвышается над окружающим ландшафтом в палеоэкологической реконструкции. Его окружают горячие источники / Фото Мэтта Гампейджа, Northern Rogue Studios
Что все это значит?
Анализ с помощью машинного обучения показал точность различения Prototaxites от грибов на уровне 91 процент, а от всех хитиновых организмов – 93 процента.
Исследователи пришли к выводу, что Prototaxites лучше всего рассматривать как представителя ранее не описанной, независимой и вымершей линии сложных многоклеточных эукариот, пишет Scientific American. Это означало бы, что эти организмы стоят на одном уровне с шестью признанными царствами жизни: растениями, животными, грибами, протистами, бактериями и археями.
Важный контекст
В 2007 году ученые уже исследовали этот организм, но тогда пришли к выводу, что Prototaxites – это гриб. Значительно позже, в марте 2025 года, на bioRxiv вышел препринт статьи, которую мы рассматриваем сейчас. Препринт означает, что статья нерецензируемая и требует изучения и подтверждения независимыми учеными, которые до сих пор не участвовали в работе. Рецензирование заняло почти целый год, но теперь можно говорить о том, что выводы сделаны правильные, поскольку статья полноценно вышла в научном журнале.
Рисунок художника показывает, как могли выглядеть Prototaxites 400 миллионов лет назад / Фото Мэри Перриш/Национальный музей естественной истории
Ученый Кевин Бойс, который в 2007 году проводил исследование, которое признало Prototaxites грибом, не участвовал в этом новом исследовании, но уже заявил, что соглашается с выводами нового заявления: "Учитывая современную филогенетическую информацию, нет надлежащего места для Prototaxites в филогенезе грибов", – сказал Бойс. Он добавляет, что, даже если это и был гриб, он все равно представляет собой "новый эксперимент" природы со сложными многоклеточными организмами, которые сейчас вымерли и не имеют общего многоклеточного потомка ни среди каких организмов сегодня.
Новое исследование не касается темы причин вымирания Prototaxites, поэтому мы не знаем, почему они исчезли.