Гриб чи нове царство життя?

Викопні рештки Prototaxites охоплюють період від пізнього силуру до пізнього девону, тобто приблизно 420 – 370 мільйонів років тому. Це була епоха кардинальних змін на земній поверхні, коли відбувалась диверсифікація наземних рослин, тварин і грибів, йдеться в дослідженні на Science Advances.

Міжнародна група дослідників провела детальний аналіз викопних решток виду Prototaxites taiti, знайдених у так званих відкладеннях Райні в Шотландії віком 407 мільйонів років. Науковці порівняли структурну організацію та молекулярний склад цього організму з існуючими в той самий час грибами, які зберігались в ідентичних умовах.

Дослідники виявили, що Prototaxites складався з переплетених трубок трьох різних типів, причому всередині тіла існували темні сферичні структури діаметром 200 – 600 мікрометрів, відомі як медулярні плями. Детальний аналіз цих структур показав щось несподіване.



Викопний зразок Prototaxites taiti має плямисту внутрішню структуру / Фото Лаура Купер, Единбурзький університет

Медулярні плями виявились складними тривимірними розгалуженими мережами, візуально схожими на структури для обміну газів, поживних речовин або води, такі як альвеоли в легенях ссавців або капілярні кровоносні мережі. Жодна відома група грибів не має подібних структур.

Ще однією унікальною особливістю виявились трубки з кільцевими потовщеннями стінок. Такі кільцеві потовщення рідко трапляються у сучасних грибів, а їхня присутність у внутрішніх структурах тіла вказує на функції транспортування речовин і механічної підтримки, подібні до судинних рослин.

Хімічний аналіз приніс ще більше несподіванок. Молекулярний відбиток Prototaxites виявився кардинально відмінним від одночасних грибів із Райні, а характерні продукти скам'яніння, які утворюються з цукрово-білкових сполук і притаманні грибам та членистоногим, у Prototaxites були відсутні.

Також Prototaxites не містили хітину, основного будівельного блоку клітинних стінок грибів і відмінної риси грибного царства. Натомість скам'янілості прототакситів містили хімічні речовини, схожі на лігнін, який міститься в деревині та корі рослин.

Нарешті, у зразках Prototaxites не знайшли перилен – біомаркер, характерний для грибів.



Prototaxites taiti височіє над навколишнім ландшафтом у палеоекологічній реконструкції. Його оточують гарячі джерела / Фото Метта Гампейджа, Northern Rogue Studios

Що все це означає?

Аналіз за допомогою машинного навчання показав точність розрізнення Prototaxites від грибів на рівні 91 відсоток, а від усіх хітинових організмів – 93 відсотки.

Дослідники дійшли висновку, що Prototaxites найкраще розглядати як представника раніше не описаної, незалежної та вимерлої лінії складних багатоклітинних еукаріотів, пише Scientific American. Це означало б, що ці організми стоять на одному рівні з шістьма визнаними царствами життя: рослинами, тваринами, грибами, протистами, бактеріями та археями.

Важливий контекст

У 2007 році вчені вже досліджували цей організм, але тоді дійшли висновку, що Prototaxites – це гриб. Значно пізніше, у березні 2025 року, на bioRxiv вийшов препринт статті, яку ми розглядаємо зараз. Препринт означає, що стаття нерецензована й потребує вивчення та підтвердження незалежними вченими, які досі не брали участі в роботі. Рецензування забрало майже цілий рік, але тепер можна говорити про те, що висновки зроблені правильні, оскільки стаття повноцінно вийшла в науковому журналі.



Малюнок художника показує, як могли виглядати Prototaxites 400 мільйонів років тому / Фото Мері Перріш/Національний музей природної історії

Учений Кевін Бойс, який у 2007 році проводив дослідження, котре визнало Prototaxites грибом, не брав участі в цьому новому дослідженні, але вже заявив, що погоджується з висновками нової заяви: "Враховуючи сучасну філогенетичну інформацію, немає належного місця для Prototaxites у філогенезі грибів", – сказав Бойс. Він додає, що, навіть якщо це й був гриб, він усе одно являє собою "новий експеримент" природи зі складними багатоклітинними організмами, які зараз вимерли й не мають спільного багатоклітинного нащадка серед жодних організмів сьогодні.

Нове дослідження не торкається теми причин вимирання Prototaxites, тому ми не знаємо, чому вони зникли.