OnePlus готовит смартфон с батареей рекордного размера

OnePlus может расширить линейку смартфонов новой моделью для глобального рынка. По утечкам, компания тестирует устройство с огромной батареей на 9 000 мА-ч, мощным процессором и дисплеем с частотой 165 Гц, которое займет нишу ниже OnePlus 15R.

После раннего анонса Snapdragon 8 Elite Gen 5 и менее мощного Snapdragon 8 Gen 5 производители Android-смартфонов начали активно готовить глобальные релизы. Несмотря на ожидаемый перенос презентации серии Galaxy S26 от Samsung, OnePlus уже успел вывести на мировые рынки флагманский OnePlus 15, а затем и OnePlus 15R, который появился раньше привычного для бренда графика. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Android Authority.

Что известно о новом смартфоне OnePlus?

Теперь, по данным инсайдеров, компания сосредоточилась на менее премиальных устройствах. Один из них уже фигурирует в утечках и может быть представлен в ближайшее время. Инсайдер Абхишек Ядав сообщил в соцсетях X и Instagram Threads, что OnePlus разрабатывает смартфон с кодовым названием "Volkswagen".

Ожидается, что устройство получит процессор Snapdragon 8s Gen 4. Этот чип ориентирован на верхний сегмент среднего класса и имеет архитектуру, близкую к Snapdragon 8 Gen 3, представленного два года назад. Такой выбор платформы указывает на позиционирование новинки между флагманами и более доступными моделями OnePlus. Само кодовое название может быть символическим и намекать на идею "народного" устройства.

Точное название смартфона пока неизвестно, однако инсайдер раскрыл несколько ключевых характеристик. Главная из них – аккумулятор емкостью 9 000 мА-ч, что значительно превышает показатели большинства современных смартфонов. Для зарядки предусмотрена поддержка проводной быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Также сообщается, что смартфон оснастят дисплеем с частотой обновления 165 Гц, как в OnePlus 15 и OnePlus 15R. Разрешение экрана составит 1,5K – такой же показатель имеют обе старшие модели. Пока неясно, будет ли использоваться та же панель, но вероятнее всего, речь идет о LTPS-дисплее, аналогичный тому, что установлен в OnePlus 15R.

Высокая частота обновления должна обеспечить плавный геймплей в поддерживаемых играх, в частности Brawl Stars, Clash of Clans и Call of Duty: Mobile. Других характеристик, а также даты анонса пока не раскрыто.