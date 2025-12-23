OnePlus готує смартфон із батареєю рекордного розміру

OnePlus може розширити лінійку смартфонів новою моделлю для глобального ринку. За витоками, компанія тестує пристрій із величезною батареєю на 9 000 мА·год, потужним процесором і дисплеєм із частотою 165 Гц, який займе нішу нижче за OnePlus 15R.

Після раннього анонсу Snapdragon 8 Elite Gen 5 та менш потужного Snapdragon 8 Gen 5 виробники Android-смартфонів почали активно готувати глобальні релізи. Попри очікуване перенесення презентації серії Galaxy S26 від Samsung, OnePlus уже встиг вивести на світові ринки флагманський OnePlus 15, а згодом і OnePlus 15R, який з’явився раніше звичного для бренду графіка. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Android Authority.

Дивіться також Новенький OnePlus Nord 2T вибухнув в кишені чоловіка завдавши серйозних опіків

Що відомо про новий смартфон OnePlus?

Тепер, за даними інсайдерів, компанія зосередилася на менш преміальних пристроях. Один із них уже фігурує у витоках і може бути представлений найближчим часом. Інсайдер Абхішек Ядав повідомив у соцмережах X та Instagram Threads, що OnePlus розробляє смартфон з кодовою назвою "Volkswagen".

Очікується, що пристрій отримає процесор Snapdragon 8s Gen 4. Цей чип орієнтований на верхній сегмент середнього класу та має архітектуру, близьку до Snapdragon 8 Gen 3, представленого два роки тому. Такий вибір платформи вказує на позиціонування новинки між флагманами та доступнішими моделями OnePlus. Сама кодова назва може бути символічною і натякати на ідею "народного" пристрою.

Точна назва смартфона поки невідома, однак інсайдер розкрив кілька ключових характеристик. Головна з них – акумулятор ємністю 9 000 мА·год, що значно перевищує показники більшості сучасних смартфонів. Для заряджання передбачена підтримка дротової швидкої зарядки потужністю 80 Вт.

Також повідомляється, що смартфон оснастять дисплеєм із частотою оновлення 165 Гц, як у OnePlus 15 та OnePlus 15R. Роздільна здатність екрана становитиме 1,5K – такий самий показник мають обидві старші моделі. Поки неясно, чи використовуватиметься та сама панель, але ймовірніше за все, мова йде про LTPS-дисплей, аналогічний тому, що встановлений у OnePlus 15R.

Висока частота оновлення має забезпечити плавніший геймплей у підтримуваних іграх, зокрема Brawl Stars, Clash of Clans та Call of Duty: Mobile. Інших характеристик, а також дати анонсу поки не розкрито.