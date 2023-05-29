Деталі історії

Інцидент стався під час їзди на велосипеді, коли смартфон перебував у кишені Віпула. Раптом він просто вибухнув спричинивши сильні опіки шкіри. Серйозність ситуації вимагала його госпіталізації, хоча він, на щастя, вже одужав.

Схожий випадок Один з найпопулярніших смартфонів Xiaomi загорівся прямо в кишені власника

Коли Віпул звернувся до служби підтримки OnePlus з проханням пояснити причину вибуху, він отримав несподівану відповідь. Представники компанії нібито переклали провину на користувача, заявивши, що він сам несе відповідальність за інцидент.

Після того, як новина з'явилася в соціальних мережах, служба підтримки OnePlus оперативно втрутилася і попросила додаткових роз'яснень щодо деталей інциденту. У коментарі компанія висловила глибоке занепокоєння і вибачилась за завдані незручності, наголосивши на своїй прихильності до пріоритету безпеки клієнтів.



OnePlus Nord 2T після вибуху / Фото @Trolling_isart

Смартфони OnePlas стали частіше загорятися й вибухати

Цей прикрий інцидент поповнив зростаючий список несправностей, про які останнім часом повідомляють користувачі OnePlus. Хоча смартфони час від часу стикаються з проблемами, ці випадки самозаймання викликають значне занепокоєння щодо безпеки та надійності пристроїв OnePlus.

Поки триває розслідування, залишається незрозумілим, чи візьме OnePlus на себе відповідальність за інцидент, чи надасть подальшу допомогу клієнту. Для компанії вкрай важливо провести ретельний аналіз ситуації, щоб унеможливити повторення подібних інцидентів у майбутньому.

А тим часом Виявлено колосальну вразливість будь-якого Android смартфона

В епоху, коли смартфони відіграють невід'ємну роль у нашому повсякденному житті, подібні інциденти слугують суворим нагадуванням про важливість споживчої безпеки. Як споживачі, ми довіряємо цим пристроям свою особисту та професійну інформацію, тому виробники смартфонів повинні дотримуватися найвищих стандартів контролю якості та ставити на перше місце благополуччя своїх клієнтів.