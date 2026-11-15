Настоящая редкость: ученые открыли новый вид динозавра, жившего 220 миллионов лет назад

Палеонтологи описали новый вид раннего завроподоморфа из Южной Африки. Почти полный череп принадлежал молодому динозавру, жившему примерно 220 миллионов лет назад.

Что мы знаем о новом динозавре

Вид получил название Nyana rooiwalensis. Он был описан в журнале Royal Society Open Science. Животное принадлежало к завроподоморфам – группе, в которую входят гигантские длинношеие завроподы, такие как бронтозавр. Оно жило в позднем триасе.

Хорошо сохранившийся почти полный череп и несколько костей скелета молодого динозавра были собраны в 2018 году на окраине деревни Кхемега в Восточно-Капской провинции Южной Африки. Окаменелость происходит из нижней части формации Элиот. Она охватывает 30 миллионов лет: от позднего триаса до раннего юрского периода.

Череп этого динозавра имеет длину 21,3 сантиметра. В нем сохранились почти весь мозговой отдел, небо и подъязычная кость, а также небольшая подъязычная кость и костная структура горла. Также имеются костные кольца, поддерживавшие глаз, а также части позвоночника, конечностей и челюсти. Полный череп был бы длиннее, чем у крупнейшего из известных взрослых масоспондилов, хорошо известного южноафриканского сородича.

Почему этот череп такой редкий

Черепа ранних завроподоморфов из позднего триаса встречаются редко.

Материал черепов триасовых завроподоморфов известен преимущественно из Аргентины, Бразилии и Европы и неравномерно распределен на филогенетическом дереве. В южной Африке лишь у двух позднетриасовых видов сохранились элементы черепа – у Mbiresaurus и Kholumolumo, – но оба представлены ограниченным материалом,

– прокомментировала палеонтолог Аташни Мупен из Университета Витватерсранда.

По словам ученых, находка представляет собой первый почти полный сочлененный череп динозавра из позднего триаса Южной Африки. Таких черепов из этого периода на южных континентах сохранились лишь единицы.

Как ученые определили возраст и размер динозавра

Исследователи просканировали окаменелость пучком рентгеновских лучей в Европейском центре синхротронного излучения. Также они сделали тонкие срезы костей ног, чтобы проследить историю роста животного.

Кольца роста в кости работают подобно годичным кольцам деревьев. Они показали не более двух линий остановки роста. Поверхность и структура кости свидетельствуют о том, что динозавр еще активно рос, когда погиб. Швы между костями черепа были незаросшими. Ученые оценивают, что животное прожило не менее трех лет.

Несмотря на это, динозавр уже был большим. Он более чем в четыре раза превосходил молодых массоспондилов и муссавров того же возраста. Таким образом, это один из крупнейших юных динозавров позднего триаса.

Экстраполяция этих кривых роста свидетельствует о том, что взрослые особи Nyana rooiwalensis могли достигать многотонной массы тела,

– добавила Мупен.

Пропорции костей конечностей указывают на то, что динозавр ходил на двух ногах. Авторы считают, что находка подтверждает идею о том, что быстрый рост появился на раннем этапе эволюции завроподоморфов, задолго до появления настоящих гигантов.

Кто ближайшие родственники нового вида

Филогенетический анализ показал, что Nyana rooiwalensis является близким родственником либо Sarahsaurus из Северной Америки, либо Ngwevu из Южной Африки. В зависимости от анализа он либо представляет раннюю ветвь группы масоподанов, либо относится к масоспондилидам.

Если динозавр относится к масоспондилидам, то это первый триасовый представитель этой клады из Южной Африки. Тогда эта группа обитала на юге Гондваны в позднем триасе еще до расселения по Пангее в ранней юре. Если же это ранняя ветвь масоподанов, получается, что эта клада была широко распространенной еще до расселения масоспондилидов.

Кроме того, отнесение вида к сестринской группе Sarahsaurus aurifontanalis указывает на биогеографическую связь между ранними завроподоморфами южной Африки и запада Северной Америки.