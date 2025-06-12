Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками

Новое открытие заполнило ключевой пробел в эволюционной истории тираннозавров. Обнаруженный вид, живший около 86 миллионов лет назад, помогает понять, как небольшие хищники постепенно превратились в гигантов.

"Принц-дракон" – недостающее звено в эволюции гигантов

Ученые идентифицировали новый вид динозавра, который является родственником тираннозавра рекса и помогает выяснить, как возникли крупнейшие хищники своей эпохи. Этот хищник, названный Khankhuuluu mongoliensis, или "принц-дракон", обитал на территории современной Монголии около 86 миллионов лет назад и стал ключевой фигурой в реконструкции эволюционного пути тираннозавров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature.

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Образцы этого динозавра, впервые обнаружены в 1970-х годах в формации Баяншири, долгое время считали остатками другого вида – Alectrosaurus olseni. Однако недавнее исследование международной группы ученых под руководством Джареда Вориса и Дарлы Зеленицки из Университета Калгари выявило, что эти останки принадлежат к ранее неизвестному виду. Морфологические особенности окаменелостей указывают на то, что это промежуточная форма – между мелкими предками тираннозавров и гигантами, как T. rex.

Средний класс

Khankhuuluu mongoliensis был хищником средних размеров – длиной около 4 метров и весом около 750 килограммов. Его череп достигал 70 см, а бедренная кость – почти 67 см. В отличие от своего знаменитого потомка, "принц-дракон" имел пропорционально меньшую голову, более длинные руки и более стройное строение. Ворис считает, что найденные особи были взрослыми, а не молодыми, учитывая зрелые анатомические признаки, в частности сросшиеся позвонки и морщинистую поверхность носовых костей.



K. mongoliensis был намного меньше T. rex, его длина достигала около 4 метров / Фото Jared Voris

Этот вид стоит на эволюционном дереве сразу после ветви эвтиранозавров – большой группы, включающей и T. rex. Его анатомия сочетает черты как мелких форм, таких как Alioramini, так и признаки, свойственные молодым эвтиранозаврам, что свидетельствует о сложных механизмах роста и развития этих животных. Это также подчеркивает роль гетерохронии – изменений в темпах развития отдельных частей тела – в эволюции тираннозавров.

Миграции и доминирование

Результаты филогенетического анализа и морфологического сравнения с другими видами свидетельствуют, что Khankhuuluu mongoliensis или близкородственный ему вид около 85 миллионов лет назад мигрировал из Азии в Северную Америку. Именно там начали появляться первые крупные тираннозавры. В последующие миллионы лет эти хищники развились в несколько ветвей, в частности достигнув своего пика в виде Tyrannosaurus rex, который господствовал в позднем Меловом периоде.

Интересно, что впоследствии некоторые группы вернулись в Азию, где появились новые клады, например Alioramini и Tyrannosaurini. Эти миграции и расселения помогают объяснить, как и почему тираннозавры развились в таких разных формах – от стройных, мелких хищников до массивных, тяжелых великанов.

Пробел в летописи заполнен

До этого момента ученые имели мало ископаемых останков, которые бы иллюстрировали переход от мелких предков к гигантским тираннозаврам. Именно это открытие заполнило один из важнейших пробелов в палеонтологии. "Принц-дракон" подтверждает, что эволюция тираннозавров была постепенной, многогранной и включала сложную динамику роста, анатомических адаптаций и расселения.

Открытие является значимым не только как отдельное палеонтологическое событие, но и как ключ к пониманию того, как небольшие, быстрые хищники впоследствии стали самыми страшными охотниками своего времени.