Nvidia готовит процессор N1 для ноутбуков с необычной памятью

В сети появилась утечка, которая может раскрыть детали будущего чипа Nvidia N1 для ноутбуков. Инженерный образец показывает необычный подход к оперативной памяти и намекает на серьезные амбиции компании на рынке ПК.

Компания NVIDIA может готовить серьезный шаг на рынок процессоров для ноутбуков. В сети появилось объявление на китайской платформе перепродажи, где показали материнскую плату с инженерным образцом нового чипа N1. Хотя это неофициальная информация и ее стоит воспринимать осторожно, детали выглядят довольно убедительно. Об этом пишет Digital trends.

Что известно о чипе Nvidia N1 из утечки?

На изображениях видно плату, которая по своему дизайну больше напоминает решение для ноутбука, хотя не исключено использование и в устройствах формата планшета. Это соответствует предыдущим слухам о том, что Nvidia работает над энергоэффективными и тонкими игровыми системами.

Наиболее заметной особенностью является конфигурация оперативной памяти. Вокруг процессора размещено сразу восемь модулей RAM с общим объемом до 128 ГБ. Такой подход может свидетельствовать о большей гибкости в работе с памятью, чем в традиционных ноутбучных решениях. В то же время пока неясно, сохранится ли такая схема в финальных устройствах.

Как пишет Tomshardware, помимо этого, плата оснащена двумя слотами M.2 для накопителей, модулем Wi-Fi и набором портов, среди которых HDMI, USB-C и разъем для наушников. Также заметен большой вырез под систему охлаждения, что намекает на использование мощного кулера. Это может означать, что чип рассчитан на высокие нагрузки и нуждается в эффективном отводе тепла.

Ранее генеральный директор NVIDIA Jensen Huang подтверждал, что компания работает над новыми чипами вместе с MediaTek. Ожидается, что этот шаг позволит Nvidia активнее конкурировать на рынке ПК с такими игроками, как Intel, AMD и Qualcomm.

Впрочем, стоит помнить, что речь идет лишь об утечке. Инженерные образцы часто отличаются от финальных продуктов, а достоверность самого объявления не подтверждена официально. Несмотря на это, появление подобной информации может свидетельствовать о том, что Nvidia уже близка к выходу на новый для себя рынок.