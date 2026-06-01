Nvidia представила "суперчип" RTX Spark для конкуренции с Apple и Intel: какие возможности он дает

На выставке Computex 2026 в Тайбэе произошло событие, которое может в корне изменить рынок персональных компьютеров. Компания Nvidia, ставшая лидером в сфере чипов для искусственного интеллекта, решила перенести свой успех из дата-центров непосредственно в ноутбуки и десктопы обычных пользователей.

Новая архитектура для эпохи персональных агентов

Технологический гигант Nvidia официально анонсировал выход на рынок потребительских устройств с новым чипом RTX Spark, разработанным специально для интеграции искусственного интеллекта в повседневную работу за компьютером. Генеральный директор компании Дженсен Хуанг во время выступления на выставке Computex в Тайване назвал этот шаг началом новой эры. По его словам, индустрия переходит от восприятия компьютера как простого инструмента к его роли как полноценного партнера или члена команды, сообщает издание BBC.

Смотрите также Новый чип Qualcomm Snapdragon C призван навсегда изменить рынок дешевых ноутбуков

Разработчики создали RTX Spark как комбинацию микропроцессора и графического чипа, привлекая к сотрудничеству тайваньскую компанию MediaTek. Новинка будет работать с операционной системой Windows на архитектуре Arm. Такой подход позволяет создавать чрезвычайно мощные, но одновременно тонкие и легкие устройства премиум-сегмента.

Несмотря на то, что ранее подобные попытки Microsoft и Qualcomm не имели значительного успеха на рынке, Nvidia делает ставку на свою доминантную позицию в сфере ИИ и длительное сотрудничество с разработчиками программного обеспечения.

Эта реинвенция компьютера – столь же важное событие, как и превращение телефона в то, что мы сейчас знаем как смартфон,

– прокомментировал генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Вызов традиционным лидерам рынка

Появление RTX Spark создает прямую угрозу для многолетнего доминирования Intel и AMD в сегменте Windows-устройств, а также становится серьезным конкурентом для линейки Mac от Apple. Сейчас Lenovo, HP, Dell и HP Dell и Apple контролируют почти 75 процентов мирового рынка персональных компьютеров.

Большинство этих производителей уже подтвердили планы выпустить новые модели на базе чипов Nvidia. Первые устройства от Lenovo, HP, Dell, Microsoft Surface, Asus и MSI появятся в продаже уже этой осенью, а впоследствии к ним присоединятся Acer и Gigabyte.

Преимущества нового чипа

Использование архитектуры Arm дает существенное преимущество в энергоэффективности, что долгое время было главным козырем Apple. Однако Nvidia планирует пойти дальше, обеспечив глубокую интеграцию ИИ на уровне железа. Пользователи смогут запускать большие языковые модели локально и безопасно, что значительно ускорит работу в таких программах, как Adobe Photoshop, где инструменты на базе ИИ уже трансформируют процессы редактирования изображений и видео.

Nvidia обходит традиционную цепочку поставок ПК, чтобы построить сквозную аппаратную монополию,

– заявил бывший инженер по разработке ИИ-программ и основатель инвестиционного фонда Carthage Capital Стивен Ву.

Он также добавил, что этот шаг является стратегической попыткой стимулировать программистов создавать новые продукты именно под аппаратное обеспечение Nvidia, что в перспективе только увеличит спрос на их мощные графические процессоры для дата-центров.

Смотрите также Новый суперчип от NASA научит космические аппараты думать самостоятельно

Геополитический контекст и экономические вызовы

Запуск нового продукта происходит на фоне стремительного роста рыночной стоимости Nvidia, которая уже превысила 5 триллионов долларов. Это больше, чем валовой внутренний продукт таких стран, как Япония или Индия.

Однако успех компании сопровождается сложными отношениями между США и Китаем. По данным Reuters, Министерство торговли США недавно ужесточило правила экспорта современных чипов, в частности Blackwell, чтобы перекрыть лазейки для их поставки китайским компаниям через иностранные дочерние предприятия.

Пока Вашингтон пытается ограничить доступ Пекина к технологиям, необходимых для развития военного и государственного ИИ, Nvidia ищет новые ниши для роста. Хотя цена новых ноутбуков на базе RTX Spark обещает быть высокой из-за дефицита памяти и высокой стоимости компонентов, Дженсен Хуанг сохраняет оптимизм. Он отвергает опасения относительно массовой потери рабочих мест из-за ИИ, утверждая, что технология уже стала генератором ВВП и прибыли, а количество инженеров-программистов только растет благодаря новым возможностям.

Первые реальные тесты производительности и сравнения с конкурентами компания обещает обнародовать непосредственно перед стартом продаж. Это позволит оценить, действительно ли RTX Spark станет тем "мозгом", который превратит обычный ноутбук в интеллектуального персонального ассистента, способного самостоятельно исправлять ошибки на сайтах или анализировать гигабайты почты.