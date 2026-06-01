Нова архітектура для епохи персональних агентів

Технологічний гігант Nvidia офіційно анонсував вихід на ринок споживчих пристроїв із новим чипом RTX Spark, розробленим спеціально для інтеграції штучного інтелекту в повсякденну роботу за комп'ютером. Генеральний директор компанії Дженсен Хуанг під час виступу на виставці Computex у Тайвані назвав цей крок початком нової ери. За його словами, індустрія переходить від сприйняття комп'ютера як простого інструмента до його ролі як повноцінного партнера або члена команди, повідомляє видання BBC.

Розробники створили RTX Spark як комбінацію мікропроцесора та графічного чипа, залучивши до співпраці тайванську компанію MediaTek. Новинка працюватиме з операційною системою Windows на архітектурі Arm. Такий підхід дозволяє створювати надзвичайно потужні, але водночас тонкі та легкі пристрої преміум-сегмента.

Попри те, що раніше подібні спроби Microsoft та Qualcomm не мали значного успіху на ринку, Nvidia робить ставку на свою домінантну позицію у сфері ШІ та тривалу співпрацю з розробниками програмного забезпечення.

Ця реінвенція комп'ютера – настільки ж важлива подія, як і перетворення телефона на те, що ми зараз знаємо як смартфон,

– прокоментував генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Виклик традиційним лідерам ринку

Поява RTX Spark створює пряму загрозу для багаторічного домінування Intel та AMD у сегменті Windows-пристроїв, а також стає серйозним конкурентом для лінійки Mac від Apple. Наразі Lenovo, HP, Dell та Apple контролюють майже 75 відсотків світового ринку персональних комп'ютерів.

Більшість цих виробників уже підтвердили плани випустити нові моделі на базі чипів Nvidia. Перші пристрої від Lenovo, HP, Dell, Microsoft Surface, Asus та MSI з'являться у продажу вже цієї осені, а згодом до них приєднаються Acer та Gigabyte.

Переваги нового чипа

Використання архітектури Arm дає суттєву перевагу в енергоефективності, що тривалий час було головним козирем Apple. Проте Nvidia планує піти далі, забезпечивши глибоку інтеграцію ШІ на рівні заліза. Користувачі зможуть запускати великі мовні моделі локально та безпечно, що значно прискорить роботу в таких програмах, як Adobe Photoshop, де інструменти на базі ШІ вже трансформують процеси редагування зображень та відео.

Nvidia оминає традиційний ланцюжок поставок ПК, щоб побудувати наскрізну апаратну монополію,

– заявив колишній інженер з розробки ШІ-програм та засновник інвестиційного фонду Carthage Capital Стівен Ву.

Він також додав, що цей крок є стратегічною спробою стимулювати програмістів створювати нові продукти саме під апаратне забезпечення Nvidia, що в перспективі лише збільшить попит на їхні потужні графічні процесори для дата-центрів.

Геополітичний контекст та економічні виклики

Запуск нового продукту відбувається на тлі стрімкого зростання ринкової вартості Nvidia, яка вже перевищила 5 трильйонів доларів. Це більше, ніж валовий внутрішній продукт таких країн, як Японія чи Індія.

Проте успіх компанії супроводжується складними відносинами між США та Китаєм. За даними Reuters, Міністерство торгівлі США нещодавно посилило правила експорту найсучасніших чипів, зокрема Blackwell, щоб перекрити лазівки для їх постачання китайським компаніям через іноземні дочірні підприємства.

Поки Вашингтон намагається обмежити доступ Пекіна до технологій, необхідних для розвитку військового та державного ШІ, Nvidia шукає нові ніші для зростання. Хоча ціна нових ноутбуків на базі RTX Spark обіцяє бути високою через дефіцит пам'яті та високу вартість компонентів, Дженсен Хуанг зберігає оптимізм. Він відкидає побоювання щодо масової втрати робочих місць через ШІ, стверджуючи, що технологія вже стала генератором ВВП і прибутку, а кількість інженерів-програмістів лише зростає завдяки новим можливостям.

Перші реальні тести продуктивності та порівняння з конкурентами компанія обіцяє оприлюднити безпосередньо перед стартом продажів. Це дозволить оцінити, чи справді RTX Spark стане тим "мозком", який перетворить звичайний ноутбук на інтелектуального персонального асистента, здатного самостійно виправляти помилки на сайтах або аналізувати гігабайти пошти.