Китай нашел очень странные и уникальные на обратной стороне Луны

Образцы грунта, доставленные с обратной стороны Луны китайской миссией Chang'e-6, принесли неожиданное открытие. В лунных породах обнаружили сверхтонкие углеродные нанотрубки, которые ранее считались возможными лишь в условиях высокотехнологичного лабораторного производства.

Команда ученых из Университета Цзилинь на северо-востоке Китая обнаружила в лунных породах микроскопические трубчатые структуры из углерода, стенки которых состоят только из одного слоя атомов. Для анализа использовали электронные микроскопы высокого разрешения. Об этом рассказывает SCMP.

Как на Луне появились нанотрубки, которые ранее считали искусственными?

Образцы были доставлены на Землю миссией Chang'e-6 в 2024 году. Это первая в истории программа, которая не только совершила посадку на обратной стороне Луны, но и вернула оттуда грунт для детального исследования.

Исследователи считают, что формирование одностенных углеродных нанотрубок произошло в результате сочетания нескольких экстремальных факторов. Речь идет об ударах микрометеоритов, постоянное влияние солнечного ветра и давнюю вулканическую активность на Луне.

CPG пишет, что ранее в естественных условиях на Земле находили только многослойные углеродные нанотрубки. Они образовывались, в частности, во время лесных пожаров или фиксировались в ледниковых кернах. В то же время возможность естественного формирования одностенных нанотрубок оставалась предметом научных дискуссий.

До сих пор такие структуры удавалось получать только в лабораториях при строго контролируемых температурах и с использованием специальных катализаторов.