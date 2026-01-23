Команда науковців з Університету Цзілінь на північному сході Китаю виявила у місячних породах мікроскопічні трубчасті структури з вуглецю, стінки яких складаються лише з одного шару атомів. Для аналізу використовували електронні мікроскопи високої роздільної здатності. Про це розповідає SCMP.

Як на Місяці з'явилися нанотрубки, які раніше вважали штучними?

Зразки були доставлені на Землю місією Chang’e-6 у 2024 році. Це перша в історії програма, яка не лише здійснила посадку на зворотному боці Місяця, а й повернула звідти ґрунт для детального дослідження.

Дослідники вважають, що формування одностінних вуглецевих нанотрубок відбулося внаслідок поєднання кількох екстремальних чинників. Йдеться про удари мікрометеоритів, постійний вплив сонячного вітру та давню вулканічну активність на Місяці.

CPG пише, що раніше в природних умовах на Землі знаходили лише багатошарові вуглецеві нанотрубки. Вони утворювалися, зокрема, під час лісових пожеж або фіксувалися в льодовикових кернах. Водночас можливість природного формування одностінних нанотрубок залишалася предметом наукових дискусій.

До цього часу такі структури вдавалося отримувати лише в лабораторіях за суворо контрольованих температур і з використанням спеціальних каталізаторів.