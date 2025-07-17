Новое исследование доказало, что общение с ИИ влияет на то, как вы общаемся между собой

Искусственный интеллект влияет не только на нашу повседневную жизнь, но и на то, как мы общаемся друг с другом. Ученые выясняют, может ли популярность ChatGPT и других языковых моделей стать причиной разрушения языкового разнообразия.

Исследователи из Института человеческого развития Макса Планка (Германия) заметили, что речевые конструкции, характерные для ChatGPT и других крупных языковых моделей, все чаще появляются в повседневном общении людей, информирует 24 Канал.

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Согласно их исследованию, слова вроде "понять", "хвастаться", "быстрый", "метикулезный" и особенно "погрузиться" стали использоваться чаще в подкастах и видео с 2022 года, когда ChatGPT активно начал входить в жизнь общества.

Ученые проанализировали более 360 тысяч видеолекций на YouTube и более 770 тысяч эпизодов подкастов. Они определили, что стилистика ChatGPT, которую условно назвали "GPT-словами", постепенно станет нормой, если ИИ будет все активнее влиять на человеческую коммуникацию.

Какое влияние это окажет на нашу жизнь?

Авторы исследования предостерегают: если ИИ начнет отдавать предпочтение отдельным словам и языковым конструкциям, это может ускорить потерю культурного и языкового разнообразия. Они предполагают, что возникнет своеобразный "замкнутый круг" – люди будут перенимать у ИИ одни и те же языковые паттерны, которые затем сами ИИ будут использовать их для самообучения. В конце концов это может привести к тотальному однородному языковому пространству и сделать коммуникацию "бесцветной".

Беспокойство вызывает и риск "коллапса моделей": если все модели ИИ и люди начнут использовать только одинаковые выражения, постоянно повторяющие друг друга, это ухудшит качество самих ИИ. Ведь они будут учиться преимущественно на одинаковых данных, лишенных настоящего разнообразия.

Ученые отмечают, что механизмы того, как именно язык ИИ проникает в быт людей, до конца еще не изучены. Однако они призывают обратить внимание на тревожную тенденцию: ценность языкового разнообразия может оказаться под угрозой именно из-за массового распространения и влияния искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект влияет на ряд сфер в нашей жизни. Это касается и профессий, которые он постепенно забирает у людей. Однако специалисты заявляют, что существует ряд необычных профессий, которые переживут эру искусственного интеллекта.