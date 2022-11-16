Ученые предполагают, что мы до сих пор не встретили пришельцев, потому что те уничтожили себя

Новая теория ученых NASA похожа больше на призыв к действию самим людям, чем на размышления о внеземной жизни. В статье двое ученых представили собственное объяснение того, почему мы до сих пор не встретили никаких разумных форм жизни в космосе.

За этой публикацией, еще не прошедшей рецензирование, стоят два ученых из Лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института. Один из них студент католической средней школы, другой – польский профессор политологии.

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Новая теория предполагает трагедию

Суть новой идеи в том, что жители других планет уничтожили себя, прежде чем смогли добраться до нас.

Это предположение является вариацией известной теории "Большого фильтра", которая говорит, что другие цивилизации, которые могли существовать на протяжении истории Вселенной, вероятно, "отфильтровались", уничтожив себя одним из многочисленных способов: ядерная война, патогены и пандемии, искусственный интеллект, падение метеоритов, изменение климата и прочее.

В зловещем сюжете они указывают на то, что какое бы ужасное событие не отсеивало инопланетян из космоса, оно логично должно было произойти до того, как эти цивилизации покинули планету. Таким образом, если этот аргумент касается и нас, то катастрофа должна произойти уже вскоре, поскольку человечество близко к колонизации других планет.

Мы постулируем, что экзистенциальная катастрофа может подстерегать наше общество по мере того, как оно экспоненциально продвигается в направлении освоения космоса, действуя как Большой фильтр: явление, уничтожающее цивилизации до того, как они могут столкнуться друг с другом, что может объяснить космическую тишину,

– говорится во вступлении в статью.

Авторы рассматривали историю человечества, связанную с войнами, болезнями и ухудшением состояния окружающей среды как модель. Если бы другие цивилизации были хоть чем-то похожи на нас, они имели набор внутренних дисфункций, которые, таким образом, "снежным комом быстро попадали бы в Большой фильтр" и делали бы будущее межпланетных контактов невозможным.

Вместе с тем исследователи предлагают выход, который, возможно, позволит нам избежать столь печальной судьбы.

Ключом к успешному прохождению человечеством такого универсального фильтра является... обнаружение в себе [деструктивных] атрибутов и их преждевременная нейтрализация,

– говорят авторы статьи.

Таким образом, человечеству нужно понять, что с ним не так, и попытаться это исправить.