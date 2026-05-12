Брюссель усиливает цифровую независимость – потеряют ли США доступ к важным данным ЕС

Европейский Союз готовит очередной шаг к цифровой автономии. Новые правила могут существенно изменить рынок облачных сервисов и пересмотреть роль американских технологических гигантов в работе госсектора.

Европейская комиссия готовится представить масштабный пакет новых цифровых инициатив, который может серьезно повлиять на позиции крупнейших американских облачных провайдеров в Европе. Речь идет о так называемом пакете технологического суверенитета – Tech Sovereignty Package. Об этом пишет Tech Radar.

Почему Европа хочет отказаться от американских облаков?

Его ключевая цель – уменьшить зависимость стран Евросоюза от иностранной технологической инфраструктуры и усилить контроль над обработкой особо чувствительных данных государственного сектора.

Новые правила могут ограничить использование облачных платформ американских компаний для хранения и обработки конфиденциальной информации органов власти и государственных структур. Под потенциальные ограничения могут попасть сервисы таких гигантов, как Amazon, Microsoft и Google, которые сегодня фактически доминируют на мировом рынке облачных вычислений.

По оценкам рынка, доля Amazon Web Services составляет около трети глобального рынка, тогда как облачные сервисы Microsoft и Google вместе контролируют еще примерно треть.

Какие данные хотят защитить?

Новые правила, вероятно, будут касаться не всех типов информации, а только наиболее чувствительных категорий. Среди них – медицинские записи, финансовые документы, юридические архивы, правительственная документация и другие массивы данных, имеющие стратегическое значение для государств.

По словам неназванного чиновника, знакомого с переговорами, которого цитирует CNBC, "Основная идея заключается в определении секторов, данные которых должны размещаться исключительно в европейских облачных мощностях".

Это означает, что для определенных секторов может быть установлено обязательное требование хранить данные исключительно в инфраструктуре, которая полностью контролируется европейскими поставщиками. На этом этапе дискуссия преимущественно касается государственного сектора. Частные компании пока не являются главной целью будущего регулирования.

Главная причина – американский Cloud Act?

Одним из ключевых факторов, который подталкивает Брюссель к более жестким решениям, является принятый в США в 2018 году закон CLOUD Act.

Этот нормативный акт позволяет американским правоохранительным органам запрашивать доступ к данным у компаний из США даже в тех случаях, когда информация физически хранится на серверах за пределами Соединенных Штатов, в частности в Европе. Именно эта правовая коллизия давно вызывает беспокойство среди европейских регуляторов.

Даже если американский провайдер строит дата-центры в пределах ЕС и декларирует локальное хранение данных, это не гарантирует полной недоступности информации для американской юрисдикции.

Как американские компании пытаются адаптироваться?

Чтобы сохранить позиции на европейском рынке, крупнейшие облачные компании уже начали предлагать специальные "суверенные" решения. Microsoft развивает платформу Microsoft Sovereign Cloud, а также сотрудничает с локальными партнерами, среди которых французская Bleu и немецкая Delos Cloud.

Amazon продвигает проект AWS European Sovereign Cloud, ориентированный на европейских государственных заказчиков. Свои решения также развивает Google Cloud, которая предлагает суверенные и изолированные облачные среды для работы с критически важной информацией.

Впрочем, европейские чиновники все чаще подчеркивают: локальная инфраструктура не решает проблему полностью, если материнская компания остается подчиненной американскому законодательству.

Чего ждать дальше?

Пока что окончательный вид Tech Sovereignty Package остается неизвестным. После презентации документ еще должен пройти согласование между всеми 27 странами-членами Евросоюза. Именно на этом этапе станет понятно, насколько радикальными будут новые требования.

Если инициативу поддержат в нынешнем виде, это может стать одним из важнейших решений в европейской цифровой политике за последние годы и существенно переформатировать рынок облачных технологий в регионе. Для Европы это шанс усилить собственный технологический сектор. Для американских корпораций – сигнал, что эпоха безоговорочного доминирования на европейском облачном рынке может подходить к концу.