Начало всего: канадские окаменелости предоставили древнейшие свидетельства движения и размножения

На северо-западе Канады исследователи наткнулись на настоящую "капсулу времени", которая заставляет ученых пересмотреть фундаментальные представления о развитии животного мира. Найденные артефакты свидетельствуют о том, что ключевые биологические процессы появились гораздо раньше, чем считалось до сих пор.

Когда на самом деле началась эволюция сложной жизни?

На протяжении почти 3 миллиардов лет жизнь на нашей планете оставалась примитивной и ограничивалась миром микроорганизмов. Однако наступил переломный момент, когда появились первые сложные существа, от которых ведут свою родословную все современные виды – от медуз до людей. Новое исследование, результаты которого опубликовало издание SciTechDaily, свидетельствует, что этот переход произошел значительно быстрее и раньше, чем предполагала наука. В горах Маккензи на Северо-Западных территориях Канады палеонтологи обнаружили уникальное место с отпечатками организмов эдиакарской биоты, возраст которых достигает 567 миллионов лет.

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В течение 3 миллиардов лет в жизни на Земле доминировали микробы. Затем внезапно появляются эти странные на вид морские животные, достаточно крупные, чтобы их можно было увидеть, и способные к поведению, которое мы сочли бы знакомым сегодня,

– прокомментировал ведущий автор исследования и куратор отдела палеонтологии беспозвоночных в Американском музее естественной истории Скотт Эванс.

Исследователи обнаружили более 100 окаменелостей, среди которых идентифицировали шесть групп организмов, ранее никогда не регистрировавшихся на территории Северной Америки. Самой большой неожиданностью стал возраст находок: они оказались на 5–10 миллионов лет старше всех известных ранее образцов так называемого Беломорского комплекса. Это открытие фактически стирает четкую границу между двумя древнейшими периодами эволюции многоклеточных – Авалонским и Беломорским.

Кто населял океан полмиллиарда лет назад?

Найденные организмы имели мягкие тела, лишенные костей или панцирей, что делает их сохранность в виде окаменелостей настоящим научным чудом.

Среди самых интересных экземпляров ученые выделяют Dickinsonia – плоское существо, похожее на блин, которое передвигалось по морскому дну и поглощало питательные вещества всей поверхностью тела.

плоское существо, похожее на блин, которое передвигалось по морскому дну и поглощало питательные вещества всей поверхностью тела. Также исследователи описали Funisia – неподвижные трубчатые организмы, жившие колониями. Именно они предоставили древнейшие свидетельства полового размножения, которое происходило путем одновременного выброса клеток в воду, как это делают современные кораллы.

неподвижные трубчатые организмы, жившие колониями. Именно они предоставили древнейшие свидетельства полового размножения, которое происходило путем одновременного выброса клеток в воду, как это делают современные кораллы. Особое внимание привлекла Kimberella – существо с мускулистой "ногой", с помощью которой оно скребло морское дно в поисках пищи. Ученые считают ее ранней родственницей моллюсков и самым древним известным представителем двусторонне-симметричных животных. К этой огромной группе, обладающей четко выраженными передней и задней частями тела и зеркальной симметрией, относится более 99 процентов современных видов животных.

существо с мускулистой "ногой", с помощью которой оно скребло морское дно в поисках пищи. Ученые считают ее ранней родственницей моллюсков и самым древним известным представителем двусторонне-симметричных животных. К этой огромной группе, обладающей четко выраженными передней и задней частями тела и зеркальной симметрией, относится более 99 процентов современных видов животных. Также в канадских скалах обнаружили Eoandromeda – вероятно, древнюю медузу с восемью спиральными щупальцами.

Глубоководная колыбель инноваций

Важным аспектом находки является среда, в которой обитали эти существа. Анализ горных пород показал, что эти организмы жили на значительной глубине, вдали от берега. Это противоречит традиционному представлению о том, что эволюционные прорывы происходили на мелководье. Исследователи считают, что именно стабильность глубоких вод стала ключевым фактором для развития жизни.

Мы привыкли думать о глубоком океане как о темном, неприветливом месте, но он также является относительно стабильным, с небольшими колебаниями температуры и содержания кислорода, необходимыми для большинства животных. Эта стабильность могла обеспечить ключевые условия для поддержания ранней животной жизни,

– заявил Скотт Эванс.

Эта работа основана на многолетних геологических исследованиях в регионе, которые проводились при поддержке и с разрешения коренных народов сахту дене и метисов. Ученые планируют продолжить раскопки, ведь ниже обнаруженного слоя залегают сотни метров породы, которые могут скрывать еще более древние секреты зарождения жизни.

"Это действительно захватывает. Учитывая наше понимание региональной геологии на северо-западе Канады, здесь есть огромный потенциал для пересмотра нашего понимания истории Земли эдиакарского периода", – подытожил соавтор исследования и доцент Дартмутского колледжа Джастин Штраус.

Несмотря на то, что эти существа исчезли миллионы лет назад, именно они заложили генетический и поведенческий фундамент для всей биосферы, которую мы видим сегодня.