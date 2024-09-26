Джереми Кларксон раскрыл личность Стига, который 14 лет скрывался за маской в шоу Top Gear

После более чем двух десятилетий трансляции автомобильного шоу Top Gear, которое впоследствии перебралось на другой канал и было переименовано в The Grand Tour, Джереми Кларксон наконец раскрыл личность персонажа, лицо которого всегда оставалось в тайне. Мы знаем его как Стига, и в финальном эпизоде наконец узнаем имя человека, который дал ему третье, последнее и самое долгое воплощение.

Кто такой Стиг

Прежде всего стоит отметить, что Стиг – это не реальное имя настоящего лица. Это скорее должность или определенная роль, которую в разное время выполняли разные люди. Первые два были раскрыты при разных обстоятельствах и покинули съемочную площадку, но имени последнего мы никогда не знали. Когда финал наконец вышел в эфир на прошлой неделе, Джереми Кларксон устроил вечеринку в своем британском пабе, где поделился несколькими секретами The Grand Tour и его предшественника Top Gear, в том числе и третьей личностью гонщика Стига, пишет Jalopnik.

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В 2002 и 2003 годах за черной маской скрывался Перри Маккарти , которого британский таблоид довольно быстро разоблачил, поэтому персонаж был фактически уничтожен и актера пришлось менять.

, которого британский таблоид довольно быстро разоблачил, поэтому персонаж был фактически уничтожен и актера пришлось менять. С 2003 года на экранах появился белый Стиг. Его в течение семи лет играл автогонщик Бен Коллинз . Однако он решил сам нарушить тайну, выпустив книгу о своей карьере и времени, проведенном в Top Gear. Вскоре после этого его выгнали из шоу.

. Однако он решил сам нарушить тайну, выпустив книгу о своей карьере и времени, проведенном в Top Gear. Вскоре после этого его выгнали из шоу. С 2010 года место Стига занял другой гонщик, который до самого конца вел эпизоды вместе со старым составом, а потом и с новым, даже после перехода на другой канал и переименования. Теперь Кларксон раскрыл личность третьего воплощения Стига.

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Третье пришествие

Во время разговора с толпой в своем британском пабе Кларксон сказал:

Первым Стигом был Перри Маккарти, потом Бен Коллинз, а потом Фил Кин. Нынешнего Top Gear не существует, поэтому нет нынешнего Стига, но последним был Фил Кин,

– объявил ведущий.

Итак, с 2010 года и до последнего эпизода шоу Стигом был британский гонщик класса GT Фил Кин. Если это имя вам не знакомо, то вот несколько фактов о нем.

Кин считается самым успешным гонщиком в истории британских гонок в классе GT, одержав 24 победы, 16 поул-позиций и победу в чемпионате Великобритании в 2009 году.

Он также принял участие в Европейской серии Ле-Мана, выступая в классе LMGT3, в котором он уже дважды финишировал в топ-10 в этом году.

Что это откровение означает для будущего Кина еще предстоит выяснить. Но поскольку будущее шоу сейчас под вопросом, он может стать последним Стигом.