Спрос на один из ключевых металлов стремительно растет из-за искусственного интеллекта

Стремительное расширение инфраструктуры для искусственного интеллекта увеличивает спрос не только на процессоры, серверы и электроэнергию, но и на менее очевидные материалы. Одним из них стало олово, которое широко используют в производстве электроники и серверного оборудования.

Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на аналитиков китайской компании SMM.

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По оценкам SMM, сегодня строительство и оснащение центров обработки данных ежегодно требует от 6000 до 8000 тонн олова. Однако к концу десятилетия этот показатель может вырасти почти втрое – до 22 000 – 25 000 тонн в год.

Аналитики отмечают, что именно сектор искусственного интеллекта станет главным драйвером такого роста. В то же время в других отраслях спрос на олово будет увеличиваться значительно медленнее. К 2030 году общий мировой спрос на металл вне сферы ИИ будет расти в среднем лишь на 1,7% ежегодно.

Почему именно олово важно для дата-центров?

Олово играет критически важную роль в производстве современной электроники. Его используют прежде всего для припоев, которые обеспечивают электрические соединения между компонентами печатных плат, процессоров, памяти и другого оборудования.

Поскольку современные дата-центры для искусственного интеллекта содержат тысячи высокопроизводительных серверов и ускорителей вычислений, рост их производства автоматически увеличивает потребность в этом металле.

В прошлом году фьючерсы на олово в Лондоне уже демонстрировали рост, что укрепило уверенность участников рынка в дальнейшем повышении спроса.

Наибольшее беспокойство вызывает разница между темпами роста спроса и производства.

Эксперты SMM прогнозируют, что до 2030 года мировые поставки олова будут увеличиваться в среднем лишь на 1,16% в год. Это заметно ниже ожидаемых темпов расширения потребления, особенно со стороны индустрии искусственного интеллекта.

Такая ситуация традиционно создает риск дефицита на рынке и дальнейшего повышения цен. Если прогноз оправдается, производители электроники могут столкнуться с ростом затрат на компоненты, что повлияет и на стоимость серверного оборудования для ИИ.

Проблемы добычи усиливают риски

Дополнительной проблемой остается нестабильность поставок из ключевых стран-производителей. Индонезия, которая занимает второе место в мире после Китая по поставкам олова, в последние годы ужесточила регулирование отрасли. Власти обязали добывающие компании ежегодно обновлять лицензии, что может сократить количество участников рынка.

Кроме того, экспортные квоты страны могут оказаться почти в полтора раза ниже по сравнению с уровнем 2019 года. Важными поставщиками олова также остаются Бразилия, Перу, Австралия, Мьянма и Вьетнам. Однако и там возникают трудности.

В Демократической Республике Конго из-за вооруженного противостояния вокруг природных ресурсов прекратило работу крупнейшее месторождение олова. В Мьянме власти ранее временно остановили добычу для сохранения природных запасов. Разрешения на возобновление работ выдали лишь в июле прошлого года. Однако регион добычи успел сильно пострадать от затопления, поэтому компаниям приходится тратить дополнительное время и ресурсы на отвод воды и восстановление инфраструктуры.

В результате мировая индустрия искусственного интеллекта может столкнуться с очередным узким местом в цепи поставок. Если раньше главной проблемой оставалась нехватка передовых чипов, то в ближайшие годы внимание рынка может сместиться к сырью, без которого производство электроники просто невозможно.