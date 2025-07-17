OpenAI тестирует прямые покупки в ChatGPT: что изменится для пользователей

В ближайшее время в чатботе ChatGPT может появиться функция заказа товаров напрямую, без перехода на сайты магазинов. Интрига вокруг деталей относительно новой функции растет, ведь она имеет шанс повлиять на всю индустрию интернет-коммерции.

OpenAI планирует добавить в ChatGPT опцию онлайн-покупок, которая позволит пользователям оформлять заказы без необходимости посещать сайты магазинов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. Такой подход может полностью изменить привычный опыт онлайн-шопинга – отныне покупки можно будет осуществлять непосредственно в чате.

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Для реализации этой идеи OpenAI сотрудничает с Shopify – одной из ведущих облачных платформ для электронной коммерции. Партнерство позволит брендам и продавцам принимать заказы через ChatGPT, а OpenAI будет зарабатывать комиссию с каждой транзакции. Это создает новый потенциальный доход даже от бесплатных пользователей, что важно для монетизации сервиса.

Пока ChatGPT только показывает товары и предоставляет ссылки на сайты, но в ближайшее время может появиться возможность оплачивать выбранные продукты прямо в чате. Подобная интеграция способна усилить конкуренцию с традиционными поисковыми системами, в частности Google.

ChatGPT позволит покупать продукты прямо из приложения / Фото OpenAI

Механизм отбора товаров пока базируется на предпочтениях пользователя, бюджете и параметрах запроса, однако порядок показа определяется поставщиками данных, и стоимость или условия доставки не учитываются. OpenAI не исключает, что эти критерии скоро обновят, сделав выбор более удобным и прозрачным для пользователя.

Также компания уже общается с брендами по адаптации их продуктов под алгоритмы искусственного интеллекта, а специальная система AIO (аналог SEO для чатботов) поможет повысить заметность товаров в ChatGPT. Однако эксперты предполагают, что это может радикально изменить рынок рекламы и работу рекламных агентств.

Что касается рекламы, ранее OpenAI уверяла, что не планирует ее внедрять в сервис. Однако впоследствии финансовый директор Сара Фрайар признала – такой вариант также рассматривают.

Основатель компании Сэм Альтман заверил, что за приоритетное размещение товаров взимания платы не предвидится, хотя партнерские отчисления, например 2% с покупок через поисковую систему Deep Research, могут появиться.

А тем временем бывший инженер OpenAI рассказал о своем опыте работы в компании. Он отметил, что OpenAI сохраняет атмосферу стартапа, предоставляя сотрудникам свободу действий, но это приводит к дублированию работы и порой плохого качества кода.