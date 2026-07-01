ООН призывает изменить направление развития ИИ, пока технологии не сделали мир еще более неравноправным

Распространение искусственного интеллекта происходит неравномерно, и это может усугубить разрыв между государствами. В новом докладе ООН описываются основные риски и предлагаются международные подходы к развитию этой технологии.

Независимая международная научная группа по вопросам искусственного интеллекта, созданная Генеральной Ассамблеей ООН в 2025 году, обнародовала предварительный масштабный отчет о перспективах и рисках развития ИИ. В документе содержится предупреждение о том, что стремительное распространение этой технологии может усугубить глобальное экономическое и технологическое неравенство, если страны не получат равных возможностей для ее развития. Об этом пишет The Guardian.

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Почему ООН считает, что ИИ может усугубить неравенство?

В отчете подчеркивается, что сам по себе доступ к моделям искусственного интеллекта не гарантирует равных преимуществ.

Сам по себе доступ к инструментам искусственного интеллекта не обеспечивает равной пользы. Страны, которые полагаются на иностранные модели, облачную инфраструктуру и каналы передачи данных, могут получить доступ к ИИ, но в то же время утратить практический контроль над его стандартами, механизмами безопасности и адаптированностью к местным потребностям, – отмечают авторы документа.

Отчет стал первой крупной работой международной научной группы, которую в ООН называют первым глобальным научным органом по вопросам искусственного интеллекта.

Какие преимущества и угрозы видят исследователи?

В документе анализируются как положительные, так и отрицательные сценарии развития технологии.

Авторы отмечают, что искусственный интеллект способен существенно изменить такие сферы, как образование, сельское хозяйство, медицина и многие другие отрасли экономики.В то же время технология может использоваться и в вредоносных целях. Среди главных рисков называются масштабное мошенничество, распространение дезинформации, манипулирование общественным мнением и вмешательство в избирательные процессы.

Особое внимание эксперты уделили проблеме концентрации технологического превосходства.

В настоящее время именно США и Китай доминируют в создании самых мощных моделей искусственного интеллекта, а также в развитии вычислительной инфраструктуры, которая включает специализированные процессоры, память, сетевое оборудование и системы хранения данных. По мнению авторов, такая концентрация может иметь серьезные политические последствия.

Что предлагает сделать ООН?

Документ содержит не только анализ рисков, но и практические рекомендации для государств. Эксперты советуют странам инвестировать в собственную ИИ-инфраструктуру, включая строительство центров обработки данных, развитие локальных вычислительных мощностей и поддержку национальных разработчиков.

Также предлагается:

повышать уровень знаний об искусственном интеллекте в школах, университетах и среди работников;

создавать специализированные институты по оценке безопасности ИИ;

разрабатывать национальные стратегии борьбы с дезинформацией;

постоянно проверять поведение моделей уже после их запуска в реальных условиях использования.

По мнению авторов, государствам, отстающим в развитии ИИ, следует увеличивать инвестиции в собственную вычислительную инфраструктуру. В то же время они признают, что для этого требуются значительные ресурсы, включая стабильное энергоснабжение и строительство новых дата-центров.

Какие еще вызовы видит ООН?

В отчете отмечается, что развитие мощных моделей искусственного интеллекта опережает возможности большинства стран контролировать их безопасность.

Большинство стран, включая многие развитые экономики, не обладают достаточной технической экспертизой, чтобы оценивать самые мощные модели или принимать полноценное участие в формировании правил их использования, – подчеркивают авторы.

Дополнительными факторами цифрового неравенства остаются языковой барьер и разный уровень доступа к интернету.

По оценкам экспертов, сегодня более 1 миллиарда человек в мире еженедельно пользуются инструментами искусственного интеллекта. Однако темпы внедрения технологии существенно различаются: страны Глобального Юга заметно отстают от государств Глобального Севера.

Именно поэтому международная научная группа призывает выработать общий подход к развитию искусственного интеллекта. По мнению авторов, только глобальная координация позволит максимально использовать потенциал технологии и в то же время минимизировать риски для экономики, безопасности и демократических институтов.

В отчете подчеркивается, что Организация Объединенных Наций является наиболее подходящей международной площадкой для координации таких усилий, а предложенный подход должен оставаться прежде всего научным, а не политическим.